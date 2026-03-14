「また退職者が…」新人いじめにサボり…職場をかき回す“自己チューな女性社員”に人事が動いた日【作者に聞く】
【漫画】本作を読む
自己中心的な人に振り回される職場――そんな状況は決して珍しくない。周囲を疲弊させても当人はどこ吹く風。今回紹介する漫画は、まさにそんな人物に翻弄された職場の実話を描いたエピソードだ。思わず「本当にこんな人いるの!?」とツッコミたくなるが、実際にあった出来事である。
ブログ「ぷく子OLとイッヌの日常」でエッセイ漫画を公開している、ぷく子(@pukukoOL)さん。現在はWebデザイナーとして働く一方、これまでさまざまな職種を経験してきた。今回のエピソードは、ぷく子さんが事務員として働いていたころ、ある事業所で実際に起きた出来事をもとに描かれている。
当時の会社では、各事業所に事務員を1〜2人ずつ配置していた。ぷく子さんの勤務先の隣の事業所で働いていた女性事務員――通称「マッサン」が今回の中心人物である。あるとき、その事業所に新人の女性事務員が入社した。最初は優しく接していたマッサンだったが、ほどなくして態度は一変。新人に対してきつく当たるようになり、新人事務員は次第に体調を崩していった。
問題はそれだけではない。マッサンは仕事をサボることも多く、営業担当からも不満の声が上がるようになる。職場の空気は次第に悪化し、ついに事業所の所長が人事部へ相談する事態へと発展した。所長の判断は、事業所の環境を守るための苦肉の策だった。
■過去にもトラブルは起きていた！
実はこの新人事務員が入社する前にも、マッサンと同じ職場で働いていた女性がいた。その人もまた、マッサンとの人間関係に悩まされていたという。ぷく子さんは当時を振り返り、「マッサンと働いていた事務員の女の子も、ストレスが原因で退職しました」と語る。その女性は結婚後も仕事を続ける予定だったが、精神的な負担が限界に達していた様子を見た夫が「辞めてほしい」と伝えたという。
こうした背景がある中で、新人事務員の体調不良が明らかになり、職場の不満は一気に噴き出した。結果として所長は、人事部に相談するという正式なルートを選んだのである。
■人事部への相談は健全な選択
興味深いのは、このタイミングでマッサン自身も人事部へ相談していたという点だ。ぷく子さんによると「実はマッサンもちょうど同じころに人事部へ事業所の不満や新人事務員への不満を相談していたらしいです」とのこと。つまり、双方が同時に人事へ訴えていた形になる。
人事部への相談は、実は特別なものではない。人間関係、職場環境、異動希望、ハラスメントなど、さまざまな問題について従業員が利用できる正式な窓口である。特に新入社員や入社して間もない人にとっては、職場の悩みを相談できる重要な支えになる存在だ。会社側にとっても、こうした窓口があることで離職率の低下につながる可能性がある。
■人事が下した判断とは？
双方から相談を受けた人事部は調査を行い、最終的に「マッサンの異動」という判断を下した。だが、それで問題は本当に解決したのか――。職場の人間関係は単純な配置換えだけでは終わらないことも多い。今回の漫画では、その後の展開までが描かれている。気になる結末は、ぜひ本編で確かめてほしい。
取材協力：ぷく子(@pukukoOL)
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