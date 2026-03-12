2026年3月13日(金)・14日(土)の2夜限り、東京と神戸の夜空を舞台にしたホワイトデー限定のドローンショー「WHITE DAY DRONE SHOW SIGNAL」が開催される。【画像】夜空に浮かぶ光のアート！「WHITE DAY DRONE SHOW SIGNAL」ドローンショーイメージ東京・神戸でホワイトデー限定ドローンショー「WHITE DAY DRONE SHOW SIGNAL」同日開催！■無数の光が夜空に描く“愛のシグナル”、東京・神戸で同日開催「WHITE DAY DRONE SHOW SIGNAL