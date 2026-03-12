¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¡¼¤ÎÌë¶õ¤Ë¡È°¦¤Î¥·¥°¥Ê¥ë¡É¡ªÅìµþ¡¦¿À¸Í¤ÇÌµÎÁ¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼¡ÖWHITE DAY DRONE SHOW SIGNAL¡×¤¬ÌÀÆü¤«¤é2Ìë¸ÂÄê³«ºÅ
2026Ç¯3·î13Æü(¶â)¡¦14Æü(ÅÚ)¤Î2Ìë¸Â¤ê¡¢Åìµþ¤È¿À¸Í¤ÎÌë¶õ¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¡¼¸ÂÄê¤Î¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼¡ÖWHITE DAY DRONE SHOW SIGNAL¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÌë¶õ¤ËÉâ¤«¤Ö¸÷¤Î¥¢¡¼¥È¡ª¡ÖWHITE DAY DRONE SHOW SIGNAL¡×¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼¥¤¥á¡¼¥¸
¢£Ìµ¿ô¤Î¸÷¤¬Ìë¶õ¤ËÉÁ¤¯¡È°¦¤Î¥·¥°¥Ê¥ë¡É¡¢Åìµþ¡¦¿À¸Í¤ÇÆ±Æü³«ºÅ
¹ñÆâºÇÂç¼ê¤Î¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼´ë¶È¡¦¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡ÖWHITE DAY DRONE SHOW SIGNAL¡×¤Ï¡¢¡Ö¸ÝÆ°¤¬¹âÌÄ¤ë¡¢¶õ¤Î¥¢¡¼¥ÈÂÎ¸³¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÌµ¿ô¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤¬Ìë¶õ¤ò¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤ËÉÁ¤½Ð¤¹¡¢2Ìë¸Â¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡£Åìµþ¡¦¿¼Àî¤È¿À¸Í¡¦¥á¥ê¥±¥ó¥Ñ¡¼¥¯¤Î2²ñ¾ì¤ÇÆ±Æü³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¤·¤«¤âÎ¾²ñ¾ì¤È¤â´ÑÍ÷¤ÏÌµÎÁ¤À¡£
Æ±¼Ò¤Ï¥É¥í¡¼¥ó¤òÍÑ¤¤¤¿¹Ò¶õ¥·¥ç¡¼¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯»ö¶È²½¤·¡¢¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤äÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎPR¥·¥ç¡¼¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë400²ó¤òÄ¶¤¨¤ë¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë¡£¹ñ»ºÍ£°ì¤Î¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼ÀìÍÑµ¡ÂÎ¤ò¼«¼Ò³«È¯¤¹¤ëµ»½ÑÎÏ¤â¡¢±é½Ð¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò»Ù¤¨¤ëÂç¤¤Ê¶¯¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Åìµþ¡¦¿¼Àî¤ÎÌë¶õ¤¬¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Ë¡ª¥¹¥Þ¥ÛBGMÏ¢Æ°¤ÇË×Æþ´¶¥¢¥Ã¥×
Åìµþ¸ø±é¤Î²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ä¥Þ¥¿¥Í¿¼Àî±Ä¶È½ê¤Î¾å¶õ(ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è±ÛÃæÅç)¡£¶ùÅÄÀîÊýÌÌ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¸÷¤Î¥·¥ç¡¼¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£
ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿BGMÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼¤Î³«ºÅ»þ´ÖÃæ¡¢ÀìÍÑ¥Ú¡¼¥¸¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¡¢ÇÛ¿®¥Á¥ã¥Í¥ë¡Ö#WhiteDayDsS_Tokyo¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤ÎÆ°¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿²»³Ú¤¬Î®¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£¥¢¥×¥ê¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¤¬¤¢¤ì¤ÐOK¡£
¤Ê¤ª¡¢´ÑÍ÷¾ì½ê¤ÏÆÃ¤ËÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥¹¥«¥¤¥¨¥ê¥¢¶áÎÙ¤«¤é¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤à¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤ë¡£¥ä¥Þ¥¿¥Í¿¼Àî±Ä¶È½ê¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤¤ÅÀ¤È¡¢ÂçÅçÀî¿åÌç¥Æ¥é¥¹Ï¢Íí¶¶¤«¤é±ÛÃæÅç¸ø±à¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÀî±è¤¤¤Ï»ë³ÑÅª¤Ë´ÑÍ÷¤ËÅ¬¤µ¤Ê¤¤ÅÀ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÅìµþ¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ï¡¢2025Ç¯12·î¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼¤ËÂ³¤¯Âè2ÃÆ¡£2026Ç¯Ãæ¤Ë¤Ï·×10²ó¤Î³«ºÅ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¢£¿À¸Í¡¦¥á¥ê¥±¥ó¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¤ÏÀ¸DJ¥×¥ì¥¤¤È¥³¥é¥Ü¡ª
°ìÊý¡¢¿À¸Í¸ø±é¤ÎÉñÂæ¤Ï¥á¥ê¥±¥ó¥Ñ¡¼¥¯(Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»ÔÃæ±û¶èÇÈ»ß¾ìÄ®)¡£¿À¸Í¤Î¹ÁÌë·Ê¤òÇØ·Ê¤Ë¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼¤¬´Ñ¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤è¤µ¤¬Âç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤À¡£
¿À¸Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ¤Ê±é½Ð¤¬¡¢DJ/Producer¤ÎCODY CLUB¤Ë¤è¤ëDJ¥×¥ì¥¤¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£¹ñÆâ³°¤Î¥Õ¥§¥¹¤Ç¼ÂÀÓ¤ò½Å¤Í¤ëCODY CLUB¤ÎÀè¿ÊÅª¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤È¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤¬ÉÁ¤¯¸÷¤Î±é½Ð¤¬Æ±»þ¤ËÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡£
¤É¤Á¤é¤Î²ñ¾ì¤â¥·¥ç¡¼¤Î¾å±é»þ´Ö¤ÏÌó15Ê¬¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥Ç¥£¥Ê¡¼¤ÎÁ°¸å¤ä¤ª»¶Êâ¤Î¤Ä¤¤¤Ç¤ËÎ©¤Á´ó¤ì¤ë¤Î¤¬GOOD¡£º£Ç¯¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¡¼¤Ï¡¢ÅÁ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤òÌë¶õ¤ËÉâ¤«¤Ö¸÷¤Î¥·¥°¥Ê¥ë¤ËÂ÷¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¡£
¢¨±«Å·¡¦¶¯É÷Åù¤Ë¤è¤ê»þ´ÖÊÑ¹¹¤Þ¤¿¤ÏÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À¤¢¤ê¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¸ø¼°X(@droneshowjp)¤Ë¤Æ³ÎÇ§¤ò¡£
¡ÖWHITE DAY DRONE SHOW SIGNAL¡×³«ºÅ³µÍ×
¡ãÅìµþ¸ø±é¡ä
¥¿¥¤¥È¥ë¡§WHITE DAY DRONE SHOW SIGNAL by TOKYO Night Canvas
Æü»þ¡§2026Ç¯3·î13Æü(¶â)¡¦14Æü(ÅÚ) 20»þ¡Á20»þ15Ê¬(Í½Äê)
¥¹¥«¥¤¥¨¥ê¥¢¡§¥ä¥Þ¥¿¥Í¿¼Àî±Ä¶È½ê¾å¶õ(¿¼Àî±Ä¶È½ê¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è±ÛÃæÅç°ìÃúÌÜ)
ÎÁ¶â¡§ÌµÎÁ
¡ã¿À¸Í¸ø±é¡ä
¥¿¥¤¥È¥ë¡§WHITE DAY DRONE SHOW SIGNAL by KOBE Night Canvas
Æü»þ¡§2026Ç¯3·î13Æü(¶â)¡¦14Æü(ÅÚ) 19»þ¡Á19»þ15Ê¬(Í½Äê)
´ÑÍ÷¥¨¥ê¥¢¡§¥á¥ê¥±¥ó¥Ñ¡¼¥¯(Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»ÔÃæ±û¶èÇÈ»ß¾ìÄ®2)
ÎÁ¶â¡§ÌµÎÁ
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÌë¶õ¤ËÉâ¤«¤Ö¸÷¤Î¥¢¡¼¥È¡ª¡ÖWHITE DAY DRONE SHOW SIGNAL¡×¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼¥¤¥á¡¼¥¸
¢£Ìµ¿ô¤Î¸÷¤¬Ìë¶õ¤ËÉÁ¤¯¡È°¦¤Î¥·¥°¥Ê¥ë¡É¡¢Åìµþ¡¦¿À¸Í¤ÇÆ±Æü³«ºÅ
Æ±¼Ò¤Ï¥É¥í¡¼¥ó¤òÍÑ¤¤¤¿¹Ò¶õ¥·¥ç¡¼¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯»ö¶È²½¤·¡¢¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤äÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎPR¥·¥ç¡¼¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë400²ó¤òÄ¶¤¨¤ë¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë¡£¹ñ»ºÍ£°ì¤Î¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼ÀìÍÑµ¡ÂÎ¤ò¼«¼Ò³«È¯¤¹¤ëµ»½ÑÎÏ¤â¡¢±é½Ð¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò»Ù¤¨¤ëÂç¤¤Ê¶¯¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Åìµþ¡¦¿¼Àî¤ÎÌë¶õ¤¬¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Ë¡ª¥¹¥Þ¥ÛBGMÏ¢Æ°¤ÇË×Æþ´¶¥¢¥Ã¥×
Åìµþ¸ø±é¤Î²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ä¥Þ¥¿¥Í¿¼Àî±Ä¶È½ê¤Î¾å¶õ(ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è±ÛÃæÅç)¡£¶ùÅÄÀîÊýÌÌ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¸÷¤Î¥·¥ç¡¼¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£
ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿BGMÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼¤Î³«ºÅ»þ´ÖÃæ¡¢ÀìÍÑ¥Ú¡¼¥¸¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¡¢ÇÛ¿®¥Á¥ã¥Í¥ë¡Ö#WhiteDayDsS_Tokyo¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤ÎÆ°¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿²»³Ú¤¬Î®¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£¥¢¥×¥ê¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¤¬¤¢¤ì¤ÐOK¡£
¤Ê¤ª¡¢´ÑÍ÷¾ì½ê¤ÏÆÃ¤ËÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥¹¥«¥¤¥¨¥ê¥¢¶áÎÙ¤«¤é¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤à¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤ë¡£¥ä¥Þ¥¿¥Í¿¼Àî±Ä¶È½ê¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤¤ÅÀ¤È¡¢ÂçÅçÀî¿åÌç¥Æ¥é¥¹Ï¢Íí¶¶¤«¤é±ÛÃæÅç¸ø±à¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÀî±è¤¤¤Ï»ë³ÑÅª¤Ë´ÑÍ÷¤ËÅ¬¤µ¤Ê¤¤ÅÀ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÅìµþ¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ï¡¢2025Ç¯12·î¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼¤ËÂ³¤¯Âè2ÃÆ¡£2026Ç¯Ãæ¤Ë¤Ï·×10²ó¤Î³«ºÅ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¢£¿À¸Í¡¦¥á¥ê¥±¥ó¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¤ÏÀ¸DJ¥×¥ì¥¤¤È¥³¥é¥Ü¡ª
°ìÊý¡¢¿À¸Í¸ø±é¤ÎÉñÂæ¤Ï¥á¥ê¥±¥ó¥Ñ¡¼¥¯(Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»ÔÃæ±û¶èÇÈ»ß¾ìÄ®)¡£¿À¸Í¤Î¹ÁÌë·Ê¤òÇØ·Ê¤Ë¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼¤¬´Ñ¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤è¤µ¤¬Âç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤À¡£
¿À¸Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ¤Ê±é½Ð¤¬¡¢DJ/Producer¤ÎCODY CLUB¤Ë¤è¤ëDJ¥×¥ì¥¤¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£¹ñÆâ³°¤Î¥Õ¥§¥¹¤Ç¼ÂÀÓ¤ò½Å¤Í¤ëCODY CLUB¤ÎÀè¿ÊÅª¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤È¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤¬ÉÁ¤¯¸÷¤Î±é½Ð¤¬Æ±»þ¤ËÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡£
¤É¤Á¤é¤Î²ñ¾ì¤â¥·¥ç¡¼¤Î¾å±é»þ´Ö¤ÏÌó15Ê¬¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥Ç¥£¥Ê¡¼¤ÎÁ°¸å¤ä¤ª»¶Êâ¤Î¤Ä¤¤¤Ç¤ËÎ©¤Á´ó¤ì¤ë¤Î¤¬GOOD¡£º£Ç¯¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¡¼¤Ï¡¢ÅÁ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤òÌë¶õ¤ËÉâ¤«¤Ö¸÷¤Î¥·¥°¥Ê¥ë¤ËÂ÷¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¡£
¢¨±«Å·¡¦¶¯É÷Åù¤Ë¤è¤ê»þ´ÖÊÑ¹¹¤Þ¤¿¤ÏÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À¤¢¤ê¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¸ø¼°X(@droneshowjp)¤Ë¤Æ³ÎÇ§¤ò¡£
¡ÖWHITE DAY DRONE SHOW SIGNAL¡×³«ºÅ³µÍ×
¡ãÅìµþ¸ø±é¡ä
¥¿¥¤¥È¥ë¡§WHITE DAY DRONE SHOW SIGNAL by TOKYO Night Canvas
Æü»þ¡§2026Ç¯3·î13Æü(¶â)¡¦14Æü(ÅÚ) 20»þ¡Á20»þ15Ê¬(Í½Äê)
¥¹¥«¥¤¥¨¥ê¥¢¡§¥ä¥Þ¥¿¥Í¿¼Àî±Ä¶È½ê¾å¶õ(¿¼Àî±Ä¶È½ê¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è±ÛÃæÅç°ìÃúÌÜ)
ÎÁ¶â¡§ÌµÎÁ
¡ã¿À¸Í¸ø±é¡ä
¥¿¥¤¥È¥ë¡§WHITE DAY DRONE SHOW SIGNAL by KOBE Night Canvas
Æü»þ¡§2026Ç¯3·î13Æü(¶â)¡¦14Æü(ÅÚ) 19»þ¡Á19»þ15Ê¬(Í½Äê)
´ÑÍ÷¥¨¥ê¥¢¡§¥á¥ê¥±¥ó¥Ñ¡¼¥¯(Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»ÔÃæ±û¶èÇÈ»ß¾ìÄ®2)
ÎÁ¶â¡§ÌµÎÁ
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£