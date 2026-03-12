雑貨店の店内で走り回る兄弟。品物はワレモノだらけで店員はヒヤヒヤ。そしてこのあと、案の定…。【漫画】本編を読む雑貨店で働くオムニウッチーさん（@omni_uttii821）が、接客現場で実際に体験した出来事を描いた漫画「そもそも、店内撮影禁止なんだけどな」。店内を走り回る子どもと、そのときの親の行動を描いたエピソードが、読者の間で驚きを呼んでいる。今回は作品の内容とともに、当時の状況について話を聞いた。■雑貨店