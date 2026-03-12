我が子の転倒より動画優先!?謝罪どころか撮影を止めない母…雑貨屋店員が見た衝撃シーンに「今の世の中怖すぎる」の声【作者に聞く】
雑貨店で働くオムニウッチーさん（@omni_uttii821）が、接客現場で実際に体験した出来事を描いた漫画「そもそも、店内撮影禁止なんだけどな」。店内を走り回る子どもと、そのときの親の行動を描いたエピソードが、読者の間で驚きを呼んでいる。今回は作品の内容とともに、当時の状況について話を聞いた。
ある日、店内に元気な兄弟が入ってきた。ところがその子どもたちは、店の中を走り回り始める。雑貨店には割れ物も多く、少しぶつかっただけでも危険な状況になりかねない。オムニウッチーさんは様子を見守りながら注意していたという。
すると案の定、子どもは勢いよく転倒してしまった。オムニウッチーさんが「大丈夫？」と声をかけると、そこでようやく父親が姿を見せる。「走っちゃだめだろ」と子どもたちを注意し、「すみませんでした」と謝罪した。
しかし、その後ろにいた母親の様子が少しおかしい。子どもが転んだにもかかわらず慌てる様子はなく、心配して駆け寄る気配もないのだ。
■母親がしていた“まさかの行動”とは
よく見ると、母親は離れた場所からスマートフォンを構え、子どもたちを動画で撮影していた。転んだあとも撮影は続いていたという。
この光景を振り返り、オムニウッチーさんはこう語る。「店内を走り回る子どもたちを全く見ていない親御さんはわりと多いんですけど、動画撮っている人は初めて見ました。っていうか…そもそも、店内撮影禁止なんですよね」子どもが転んだ場面を見ても、カメラを止めない母親。その姿に驚きを覚えたという。
■読者からも「今の世の中怖すぎる」と驚きの声
このエピソードには、読者からさまざまな反応が寄せられた。「今の世の中怖すぎる」「いるいる、こういう人」といった共感の声のほか、「大ケガしても撮影を続けそうで心配」というコメントも見られた。
動画撮影が日常的になった今、何が起きても“ネタ”として記録する時代になっているのかもしれない。とはいえ、店内では思わぬ事故につながる危険もある。今回の出来事は、そんな現代の一場面を象徴する出来事だったのかもしれない。
取材協力：オムニウッチー(@omni_uttii821)
