鬼怒川の渓流に面した小高い丘の上に立つ温泉旅館「界 鬼怒川」にて、2026年4月6日(月)〜4月20日(月)までの期間限定で、喧騒を離れ、桜と温泉に心ゆくまで癒やされる「花見温泉滞在」が開催される。時間とともに表情を変える約30本の桜を温泉から心ゆくまで堪能し、プライベートな桜テラスでは栃木の民藝に触れながら抹茶と和菓子を味わえる。夕食には、春の会席と栃木の地酒とのペアリングを用意。栃木の豊かな自然と文化に触れな