モビリティリゾートもてぎ(栃木県茂木町)で2026年4月4日(土)・5日(日)に開催される「もてぎ2&4レース」に合わせ、レース観戦＆特別イベントを無料で体験できる「大自然のサーキット場で遊ぼう！もてぎ招待キャンペーン presented by DENSO」を実施。日本最高峰の4輪・2輪レースの観戦チケットに加え、遊園地パスポート(2日間有効)も付く太っ腹な企画で、抽選で計300名を招待する。現在申し込み受付中で、3月6日(金)まで応募が