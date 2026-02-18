スーパーフォーミュラレース観戦＆遊園地パスポートが無料！春の「もてぎ招待キャンペーン」で300名募集、マイカーでサーキット走行も
モビリティリゾートもてぎ(栃木県茂木町)で2026年4月4日(土)・5日(日)に開催される「もてぎ2&4レース」に合わせ、レース観戦＆特別イベントを無料で体験できる「大自然のサーキット場で遊ぼう！もてぎ招待キャンペーン presented by DENSO」を実施。日本最高峰の4輪・2輪レースの観戦チケットに加え、遊園地パスポート(2日間有効)も付く太っ腹な企画で、抽選で計300名を招待する。現在申し込み受付中で、3月6日(金)まで応募が可能だ。
【画像】普段は入れないピット裏に潜入できるパドックツアー
■レース初心者の家族にこそおすすめ！観戦チケット＋遊園地パスポートが2日間無料
「モータースポーツって、ちょっとハードルが高そう…」。そんなふうに感じている家族にこそ知ってほしいのが、今回の招待キャンペーン。当選すると、メインスタンドで「全日本スーパーフォーミュラ選手権 第1戦・第2戦」と「MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ 第1戦」を観戦できる2日間有効の観戦券がもらえる。スーパーフォーミュラは、日本のみならずアジア圏における最高峰レースの1つ。テレビの画面越しではわからないエンジン音の振動や、目の前を猛スピードで駆け抜けるマシンの迫力は、大人も子どもも思わず息をのむはず。
しかも、うれしいのはレース観戦だけではなく、遊園地パスポートが土日の2日間とも使えること。レースの合間にアトラクションで思いきり遊ぶことだってできる。「レースに行こう」と構えなくても、「遊園地で遊びながら、ついでにレースも観てみよう」くらいの気軽さで楽しめるのが、このキャンペーンの最大の魅力といえるだろう。
■マイカーでサーキットを走れる!?招待者限定の“特別すぎる”体験
このキャンペーン、実はレース観戦と遊園地だけにとどまらない。招待者だからこそ参加できる“特別すぎる”限定イベントも複数用意されている。
なかでも目玉は、2026年4月5日(日)に実施される「レーシングコース マイカー走行イベント」。数々のビッグレースが行われる全長4.8キロのグランプリサーキットを、自分の車でクルージング走行できるという夢のような企画だ。受け入れ台数は抽選で200台。普段は絶対に入れないコースをマイカーで駆け抜ける体験は、運転するパパやママはもちろん、助手席や後部座席の子どもたちにとっても忘れられない一日になるはず。
さらに、「DENSO Presents パドックツアー」(先着・各日3回×10名)では、コントロールタワーや表彰台、チームのピットなど、普段は立ち入ることのできないエリアを見学できる。もてぎ2&4レースに参戦しているチームのピットを実際に訪れることで、「このチームを応援したい！」というお気に入りが見つかるかもしれない。当日、会場内の観戦券引換時に先着で受け付けるので、早めの来場がおすすめだ。
そしてアウトドア好きの家族には「コースサイドキャンプ」(抽選10組)という選択肢も。ロードコースのすぐ脇にテントを張り、キャンプをしながらレースを観戦できるという、なんとも贅沢な体験。サーキットの夜空の下で過ごす一夜は、ほかでは絶対に味わえない非日常そのものだ。
■子どもたちが大興奮！プロレーサーのタイムに挑戦「DENSO CUP」＆森のオフロード探検
招待者限定イベントだけでも豪華だが、実は誰でも参加できるイベントもかなり充実している。子連れ家族が特に見逃せないのが、遊園地内で開催される「DENSO CUP」だ。
もてぎ2&4レース期間中には、プロ選手が実際にレーシングカートやモトレーサーでタイムアタックを披露する「DENSO CUP SPECIAL STAGE」を開催。走行後にはトークショーも行われ、間近でプロの技と人柄に触れられる貴重な機会となる。そしてここからが本番--参加者はプロが出したタイムに挑戦し、見事クリアするとサイン入りDENSOグッズがもらえる。モトレーサーは補助輪なしで自転車に乗れる小学3年生から参加でき、昨年は852名がチャレンジした人気企画だ。
もう少し小さな子がいる家族には、「DENSO CUP TRIAL」がおすすめ。こちらの舞台は、オフロードアドベンチャー「DEKOBOKO」。巨大なオフロードマシンを操って、凸凹道や水しぶきが吹き上がる水辺エリア、ときには岩崩れまで発生する難関コースを走破するドライビングアトラクションだ。期間限定のクリア条件を達成すると先着でDENSOグッズをプレゼント。
対象は2歳以上(中学生以上の同伴が必要)で、昨年は2198名が参加した。家族みんなで声を掛け合いながらゴールを目指す一体感は、DEKOBOKOならではの楽しさといえる。
■パパ・ママも楽しい！NSX同乗体験＆ドライビングスクール
「DENSO Presents ドライビングスクール」は、運転免許を持っていれば誰でも参加できる無料の体験会。2026年4月4日(土)・5日(日)の9時〜16時30分に、交通教育センターもてぎのインストラクターが直接指導してくれる。
注目はやはりNSX同乗体験(2日間で80名)。インストラクターが運転するNSXの助手席に乗り込み、急加速・急減速のGを全身で感じるという、日常では絶対にできないスリリングな体験だ。ほかにも、ABSフルブレーキ(通称：緊急ブレーキ)を体感する「スリパリーコーナリング」(2日間で60名)や、スピン時のブレーキ＆ステアリング操作を学ぶ「ヨーコントロール」(2日間で100名)など、いずれも先着順。クルマ好きならずとも、一度体験すれば運転への意識がガラリと変わるプログラムばかりだ。
※一部、マニュアル免許が必要な車両あり
■遊園地を周遊してグッズをゲット！「デンまるクイズラリー」
レースにアトラクション、ドライビング体験と盛りだくさんだが、まだまだ楽しみは続く。遊園地を歩き回りながら気軽に参加できるのが「DENSOクイズラリー」。パークエリアを中心に設置された5カ所に設置されたクイズに答え、カードを完成させてDENSO受付テントに持って行くと、ノベルティがもらえる。
参加は誰でも無料、グッズは先着順。
■応募は3月6日まで！申込方法と知っておきたいポイント
キャンペーンの申込期間は2026年2月13日(金)〜3月6日(金)。モビリティリゾートもてぎの公式LINEから応募できるのでチェックしよう。当選者には2026年3月9日(月)ごろ、登録したメールアドレスに招待メールが届く。
知っておきたいのは、現地集合・現地解散であること。駐車料金や現地までの交通費、宿泊費は各自の負担となるが、レース観戦券と遊園地パスポート(2日間)が無料になるだけでも十分すぎるほどお得だ。モビリティリゾートもてぎは東京から車で約2時間とアクセスも良好。トイレやフードコート、駐車場などの施設も充実しているので、子連れでも安心して過ごせる。
マイカー走行イベント(抽選200台)とコースサイドキャンプ(抽選10組)は、招待キャンペーン申込フォーム内で別途エントリーが必要。当選者には個別に案内メールが届くので、申込時に忘れずチェックしておこう。
レース初観戦の家族も、アウトドア好きの家族も、クルマ好きのパパ・ママも--それぞれの楽しみ方が見つかるのが、このキャンペーンの懐の深さ。応募締切は2026年3月6日(金)。家族みんなで、大自然のサーキット場へ遊びにでかけてみては？
大自然のサーキット場で遊ぼう！もてぎ招待キャンペーン presented by DENSO
開催日：2026年4月4日(土)・5日(日)
会場：モビリティリゾートもてぎ(栃木県芳賀郡茂木町桧山120-1)
応募期間：2026年2月13日(金)〜3月6日(金)
当選発表：2026年3月9日(月)ごろメールにて通知
招待人数：300名(抽選)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
