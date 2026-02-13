ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは今年、なんと世界的DJ・プロデューサーであるZeddとの初コラボレーションが実現！人気アトラクションの屋内型スピン・コースター「スペース・ファンタジー・ザ・ライド」がオリジナルリミックスと一体となった、“新音楽体験”を期間限定で提供している。Zeddの音楽にのって、宇宙に向かってBreak Free！本記事では、ライター&編集担当も実際に乗車。ノリノリレポートをお届けする♪「ス