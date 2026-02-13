【USJ】世界的アーティスト・Zeddが監修！ノって回れる「スペース・ファンタジー・ザ・ライド 〜CLUB ZEDD REMIX〜」レポ
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは今年、なんと世界的DJ・プロデューサーであるZeddとの初コラボレーションが実現！人気アトラクションの屋内型スピン・コースター「スペース・ファンタジー・ザ・ライド」がオリジナルリミックスと一体となった、“新音楽体験”を期間限定で提供している。
Zeddの音楽にのって、宇宙に向かってBreak Free！
本記事では、ライター&編集担当も実際に乗車。ノリノリレポートをお届けする♪
■EDMのビートにのって宇宙空間をめぐる旅へ出発！
宇宙空間に存在する「CLUB ZEDD」は、世界的音楽アーティストのZeddが手掛けたとあって、入場するのは不可能と言われるほど人気を集めているが…今回は特別に、Zedd直々にゲストをVIPとして招待してくれる。
キューライン(待ち列)で見られるムービーでは、Zeddからのスペシャルメッセージも！見逃さないよう、じっくり眺めて。
さらに、宇宙へと出発する体験を味わえる演出や踊れる楽曲もガンガンかかっているので、ライド乗車前からテンションは最高潮に。
ゲストが乗り込む“スペース・ポッド”は、音楽とシンクロしながら壮大な宇宙空間を旅することができる乗り物だ。
実はライター、「スペース・ファンタジー・ザ・ライド」はXRライドでしか体験したことがなく、ゴーグルなしでの乗車は初めて。コースが見えるからスリルは控えめでは？と考えていたら、いきなりの回転にびっくり！こんなわけわからん動き方するんや〜！楽しい〜〜〜！と、乗車中はずっと声を上げて笑ってしまった。
大音量で響き渡るのは、YouTube再生約12億回を記録する『Break Free (feat.Zedd)』や、約3.9億回再生の『Clarity(feat.Foxes)』など世界的メガヒット曲の数々だ(再生回数は2025年10月1日時点)。無数の星や大きな土星など、上空に無限に広がる絶景とぐるぐる回るライド、名曲の合間に聞こえてくるZeddの声…感情が揺さぶられっぱなしで大興奮！リニューアルしたライドコースのライティングも、ワクワクをさらに高めてくれた。
「スペース・ファンタジー・ザ・ライド 〜CLUB ZEDD REMIX〜」は8月17日(月)まで。光と音に包まれる、Zedd完全監修の世界観をぜひ味わって。
取材・文=上田芽依
撮影=大林博之
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
