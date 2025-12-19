ÈþÍÆ»Õ¤¿¤Á¤Î¡ÖÈ±¤ò´¥¤«¤¹Á°¤Î¡×¥Ø¥¢ÈþÍÆ±Õ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤ò»î¤·¤Æ¤­¤¿ÈþÍÆ¤Î¥×¥í¤¿¤Á¤¬»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¥Ø¥¢¥ª¥¤¥ë¤ò¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¡£ÊÝ¼¾¶¯²½¥¿¥¤¥×¤«¤é¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥À¥¦¥ó¤ä¥Ï¥¤¥À¥á¡¼¥¸¤Ê¤É¡¢¤ªÇº¤ß¤Ë¡£¥×¥í¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¤´¾Ò²ð¡£¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤Î´¥¤­¤¬Áá¤¯¤Ê¤ë¥°¥í¥Ã¥·¡¼¡¦¥Í¥¯¥¿¡¼ 160mL 6,160±ß¡ÊÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¡Ë¡¿OWAY¡Ö¥¿¥ª¥ë¥É¥é¥¤¸å¡¢¡ÈOWAY¡É¤Î±ÉÍÜ¤È¸÷Âô¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥Ø¥¢¥ª¥¤¥ë¤òÈ±¤Ë¤Ê¤¸¤Þ¤»¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤Û¤É¤è