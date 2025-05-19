リーバイス(Levi's)とsacai(サカイ)がコラボレーション。ウィメンズ＆メンズのデニムウェアを、2025年5⽉28⽇(水)よりsacai 直営店や取扱店、リーバイス ストア京都ほかにて発売する。リーバイスのシルエットを再構築コラボレーションでは、リーバイスのアイコニックなシルエットを再構築したデニムパンツやデニムジャケット、ジャンプスーツなどが登場。sacaiならではの、ハイブリッドの美学を感じられる独創的な佇ま