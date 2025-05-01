1906Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¿Ô¤­¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸»¤È¤·¤Æ¼«Á³¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤­¤¿¥ô¥¡¥ó¥¯¥ê¡¼¥Õ¡õ¥¢¡¼¥Ú¥ë¡ÊVan cleef & Arpels¡Ë¤ÏËèÇ¯¡¢À¸Ì¿¤ÎºÆÀ¸¤ò¤â¤¿¤é¤¹½Õ¤ÎË¬¤ì¡¢¤½¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë²Ö¡¹¤ò½ËÊ¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥¾¥ó¤ÏºòÇ¯¤Ë°ú¤­Â³¤­¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¡¦¥Ê¥ô¥§¡ÊAlexandre Benjamin Navet ¡Ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢Âç¼êÄ®¡¦´Ý¤ÎÆâ¡¦Í­³ÚÄ®ÃÏ¶è¤Ç³èÆ°¤¹¤ëNPOË¡¿Í Âç´ÝÍ­¥¨