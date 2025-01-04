服同等の存在感を発揮し、装いのムードづくりやバランサーを担う大きくて心地のいいストール。選び方からアレンジ術まで。「防寒」だけにとどまらない使い方や選び方、お勧めの名品をお届けします。「シンプルな服に似合う」ストール厚手ニットにかけても暑苦しくならず、さっとまとえるストールは、あたたかなこの冬を支える要。コート不要でもあたたかく、オシャレに仕上がる、使いやすいタイプとその使い方をご紹介。「埋もれる