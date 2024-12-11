男性との出会いのチャンス、無意識のうちに台無しにしていませんか？初対面で与えた印象というのは、なかなか取り返しがつかないもの。そこで今回は、出会いから男性をガッカリさせる女性の「特徴」を紹介します。男性のステータスやスペックに注目しすぎる初対面の時、男性のどこに注目するかで、男性に与える印象は大きく変わります。一般的には男性の人柄や内面を探ろうと発言内容や態度などを見るもの。でも、男性の容姿、肩書