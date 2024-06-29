食事内容の管理はダイエット中における最大の課題となるでしょう。「つい食べ過ぎてしまった！」という日が続いてダイエットを断念というのはよくある話です。そんな食事管理がダイエットの課題という方におすすめなのが、断続的断食ダイエットの１つ【５：２ダイエット】です。１週間に２日だけ食事内容を調整するだけでOK５：２ダイエットのやり方を簡単に説明すると、「１週間のうち５日間は栄養のバランスに注意して“普段通り