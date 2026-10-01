【スシロー】本鮪の大とろが110円！？数量・期間限定で販売中

スシローは、2026年9月30日から、本鮪の大とろを数量・期間限定で提供しています。

食べ比べが楽しい盛り合わせも販売中

また、天然インド鮪を食べ比べができる「天然インド鮪6貫盛り」や、一度も冷凍していない生のタスマニアサーモンを4種類の味わいで楽しめる「生サーモン創作4種盛り」も登場しています。

・本鮪大とろ

販売期間は10月13日までで、価格は110円～。

販売予定総数868万食が完売し次第、販売を終了します。

・天然インド鮪6貫盛り

大とろ、中とろ（2貫）、ねぎとろ包み、漬け赤身、分かれ身 焦がし醤油（直火炙り）の6貫が盛り合わせになっています。

販売期間は10月25日までで、価格は1120円～。

販売予定総数43万食が完売し次第、販売を終了します。ただし、期間内の販売状況によって、販売を継続する場合があります。

・生サーモン創作4種盛り

生のタスマニアサーモンを塩炙り、魚卵のせ、モッツァレラバジル、わさびマヨ和え包みの4種類のテイストで楽しめる盛り合わせ。

販売期間は10月25日までで、価格は720円～。

販売予定総数59万食が完売し次第、販売を終了します。ただし、期間内の販売状況によって、販売を継続する場合があります。

鮮魚を使用しているため一日の販売数に限りがあります。

このほかにも、生ならではのとろっとした食感と甘みが特徴の「大型生本ずわい蟹」（価格360円～）や、〆さばにわさびマヨを和えて香味野菜をのせた「〆さば わさびマヨ軍艦 香味野菜」（価格120円～）、スシロー特製のタレで焼き上げた「大切り地焼きうなぎ」（価格200円～）、天然しらすをたっぷり乗せた「国産 釜揚げしらす軍艦」（価格120円～）も販売中です。

2種類の異なる味付けのネタを盛り合わせた「牡蠣食べ比べ」（価格280円～）や「天然さば食べ比べ」（価格180円～）もオススメ。

さらに、サイドメニューには「からあげグランプリ」4年連続金賞受賞の岐阜県「信長から揚げ とりか」が監修した「甘辛ダレの白胡椒から揚げ」（価格390円～）もラインアップしています。

いずれのメニューも店舗によって価格が異なります。各店舗の販売状況や価格はスシローのアプリ・HPで確認できます。

一部メニューは持ち帰りの対象外です。また、店舗によっては持ち帰りを実施していません。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部