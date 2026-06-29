ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「元カレに3股されたんだよ〜ウケるよね！」知られたくない過去を勝… 「元カレに3股されたんだよ〜ウケるよね！」知られたくない過去を勝手に拡散され、友情に亀裂…／mamagirl傑作選 「元カレに3股されたんだよ〜ウケるよね！」知られたくない過去を勝手に拡散され、友情に亀裂…／mamagirl傑作選 2026年6月29日 18時30分 Walkerplus リンクをコピーする みんなの感想は？ 【漫画】この漫画をはじめから読む仲良しのママ友と夫の不倫や、デリカシーのない女友達など、ショッキングな実話をもとにした漫画が数多く投稿されているwebサイトmamagirl。数々の作品の中から特に反響の大きかったものをまとめた『mamagirl傑作選』をお届けします。→『mamagirl傑作選』をはじめから読む070809101112131415著：mamagirl編集部・梅田/瀬戸うなぎ リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【漫画】この漫画をはじめから読む 【漫画】『怖いトモダチ』を読む 【漫画】『親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話』を読む