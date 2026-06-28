【都市伝説】海に飛び込んだ若者が行方不明!?数時間が経ち安否を心配する友人たち【著者に聞く】
【漫画】若者の安否を心配する友人たちだが…!?本編を読む
昔から漫画を描くことが好きな藤やすふみ(@y_asufumi100)さんは、X(旧Twitter)や投稿サイトにて『都市伝説に求める女』を投稿。主人公のかごめが数々の都市伝説に遭遇するという短編漫画で、こっくりさんなどの有名な話だけでなく、マイナーな都市伝説も登場する。今回は以前ウォーカープラスでお届けした『海から伸びる無数の手』を紹介するとともに、作者に海から伸びる無数の手の正体についてもインタビューした。
『海から伸びる無数の手』という都市伝説を知っているだろうか？浜辺で遊んでいた若者たちの一人が海に飛び込んで、行方不明になってしまう。数日後、行方不明の若者が飛び込んだ瞬間の写真に無数の手が映っていたという話だ。
そしてこの場所でも、一人の若者が海に飛び込んだようだ。夏も最後だからと言って、ノバンニが海に飛び込んでから数時間が経過。友人たちは飛び込んだ崖のところに集まって心配をしている。
こんな非常事態にかごめは姿を消し、友人たちはノバンニが海に飛び込む瞬間にスマホで撮影した写真をそれぞれ確認する。すると、3枚目の写真に海から伸びる無数の手が映っていて、ノバンニを海へ引きずり込もうとしている。
そして4枚目の写真には衝撃的な瞬間が映り込み、事態は思わぬ展開を見せるのであった。
著者に海から伸びる無数の手の正体について伺うと、「ありきたりですが、海で溺れた幽霊だと思っています。あれだけ無数の手が集まっているなら、生者にかまわず幽霊同士仲良くやってほしいですよね」と話してくれた。
海に飛び込んだノバンニの行方が気になるところだ！『都市伝説に求める女』はホラー漫画のようだが、ユーモアもあふれる短編漫画だ。都市伝説やホラーに興味や関心がある人は、この機会にぜひ読んでみて！
取材協力：藤やすふみ(@y_asufumi100)
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