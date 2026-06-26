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人知れず抱えたざんげの告白や、人間の業を描く洋介犬さん。短いながらも心に残るサイコホラーの中から特に反響の大きかったものをまとめた『洋介犬さん傑作選』をお届けします。

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黒懺悔_10話_1


黒懺悔_10話_2


黒懺悔_10話_3


黒懺悔_10話_4


黒懺悔_10話_5


黒懺悔_10話_6


黒懺悔_10話_7


黒懺悔_10話_8


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著：洋介犬