リサとガスパールのおしゃれな夏グッズ4選！実用性もばっちりな日用品をピックアップ
うさぎでもない、犬でもない、とびきりキュートなパリの住人「リサとガスパール」の公式グッズを取り扱うオフィシャルオンラインショップで、夏本番に向けてゲットしておきたい便利なグッズをピックアップ！脱水症状や熱中症予防のためのボトルと、日々の買い物に使える保冷バッグを2品ずつ紹介していこう。
【写真】「リサとガスパール」の便利な夏アイテムを見る
■いつでもかわいく水分補給。保冷効果のあるステンレスボトル2選
ミルク瓶みたいなレトロなデザインがキュートな「取手付ステンレスボトル(POMMES)ピンク」(2970円)は、290ミリリットル容量で本体の重さ約180グラムのコンパクトなボトル。保冷はもちろん保温も可能で、通年使えるのも大きなポイント！ガスパールの背中にリンゴを積み上げるリサ、というユニークなイラストも必見だ。
トリコロールを基調に、モンドリアンを思わせるブロッキングアートがプリントされた「真空2重ステンレス ワンタッチマグボトル 500ml」(3300円)は、ワンタッチ式なので片手で開閉できちゃう優れもの。500ミリリットルと容量もちょうどよく、普段使いにぴったり！
■パリの気分でスーパーマーケットへ！おしゃれな保冷バッグ2選
大きなリンゴを運ぶリサとガスパールが描かれた「麻風保冷トートショッピングバッグ」(2860円)は、たて33センチ、横52センチ、マチ17センチの大容量サイズ。持ち手が長いから肩にかけられ、重い荷物も軽々持ち運べる。一見、食材や飲料が入っているとは思えないおしゃれなルックスで、毎日の買い物が楽しくなりそう。
レジカゴにぴったり収まる「サイドベルト付きレジカゴ保冷バッグ」(3520円)は、作荷の手間が激減する便利アイテム！持ち手が2種類あり、肩がけと手持ちのどちらにも対応するのも大助かりだ。普段はたたんでベルトで留めておくとコンパクトで、クルマの中やいつものバッグに常備しておきたい。
以上のアイテムは「リサとガスパール」の公式オンラインショップにて絶賛発売中！ぜひチェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Anne Gutman ＆ Georg Hallensleben / Hachette Livre
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■いつでもかわいく水分補給。保冷効果のあるステンレスボトル2選
ミルク瓶みたいなレトロなデザインがキュートな「取手付ステンレスボトル(POMMES)ピンク」(2970円)は、290ミリリットル容量で本体の重さ約180グラムのコンパクトなボトル。保冷はもちろん保温も可能で、通年使えるのも大きなポイント！ガスパールの背中にリンゴを積み上げるリサ、というユニークなイラストも必見だ。
トリコロールを基調に、モンドリアンを思わせるブロッキングアートがプリントされた「真空2重ステンレス ワンタッチマグボトル 500ml」(3300円)は、ワンタッチ式なので片手で開閉できちゃう優れもの。500ミリリットルと容量もちょうどよく、普段使いにぴったり！
■パリの気分でスーパーマーケットへ！おしゃれな保冷バッグ2選
大きなリンゴを運ぶリサとガスパールが描かれた「麻風保冷トートショッピングバッグ」(2860円)は、たて33センチ、横52センチ、マチ17センチの大容量サイズ。持ち手が長いから肩にかけられ、重い荷物も軽々持ち運べる。一見、食材や飲料が入っているとは思えないおしゃれなルックスで、毎日の買い物が楽しくなりそう。
レジカゴにぴったり収まる「サイドベルト付きレジカゴ保冷バッグ」(3520円)は、作荷の手間が激減する便利アイテム！持ち手が2種類あり、肩がけと手持ちのどちらにも対応するのも大助かりだ。普段はたたんでベルトで留めておくとコンパクトで、クルマの中やいつものバッグに常備しておきたい。
以上のアイテムは「リサとガスパール」の公式オンラインショップにて絶賛発売中！ぜひチェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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