猫がブラック企業を変える!?モフモフパワー炸裂！ブラック企業の社畜が猫に転身して人生大逆転【作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
愛猫家の清水めりぃ(@zatta_shimizu)さんは、X(旧Twitter) やブログなどでネコ漫画を公開している。X(旧Twitter)のフォロワー数は5万人を超え、書籍「ブラック企業の社員が猫になって人生が変わった話7 くろべぇスター編」が発売されている。ブラック企業で働いていた主人公がある日突然猫になり、自由気ままな生活を送っていくエピソードである。本作が誕生したきっかけや著者も経験があるブラック企業などについて、清水めりぃさんにインタビューした。
本作「ブラック企業の社員が猫になって人生が変わった話」は、ブラック企業に勤める主人公が突然猫になってしまうという設定。どうして猫になってしまったのか、作者の清水めりぃさんに聞くと「私の中では薄っすらとキャラの名前以外に『こういう理由かもしれない』というものはあるんですが、本当にふんわりしているので言葉にするのが難しいですね」と答える。
本作を描いたきっかけについて「最初は本当に単なる思いつき」と言う清水めりぃさん。「1話4ページ完結のちょっとしたX(旧Twitter)での投稿作でした。有難いことにそれがバズって今の担当編集の方からお声がかかり、1巻が発売されて、気が付けば6巻まで発売するに至りました」と話す。
本作では猫が何匹も登場するのだが、清水めりぃさんは「私にとっての一番は愛猫です。想いをすべて言葉にしたら愛猫たちに引かれるかもしれないくらい猫を愛してると思います」と猫愛について語る。今後の作品について「まだしばらくは猫を題材にした漫画を描いていきたいと思っています。猫はいくら描いても飽きないので」と教えてくれた。
また、猫が勤めていたブラック企業について、清水めりぃさんは「労基が入りそうなレベルかなと思います。長時間労働は当たり前で残業代なしそのほか諸々…、みたいな」と打ち明ける。猫になってブラック企業から解放された主人公は、どんな気持ちで日々を過ごしているのだろうか。想像するだけでもワクワクする。ぜひ読んでみてほしい。
取材協力：清水めりぃ(@zatta_shimizu)
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