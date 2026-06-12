ファミマコラボ史上最大の全28種！紅茶が華やかに香る「アフタヌーンティーフェア」6月16日から開催
ファミリーマートの全国約約1万6400店にて2026年6月16日(火)より、紅茶が華やかに香る「アフタヌーンティー」フェアが開催される。「Afternoon Tea」監修のもと開発した全28商品がフェアに登場。ファミリーマートコラボ史上最大の規模感で、紅茶のスイーツやドリンクが楽しめる。
【画像】アールグレイのシュークリームや琥珀糖、コラボ史上初のアルコールサワーも含む全28種のラインナップ
■紅茶ブランド「Afternoon Tea」との過去最大規模のコラボレーションが実現
ファミリーマートと「Afternoon Tea」は2019年から継続的にコラボレーションを実施しており、焼き菓子から始まりこれまでさまざまな商品を展開してきた。なかでも「Afternoon Tea」監修のペットボトル飲料は、シリーズ累計4億本(※)を販売する定番人気商品となっている。※2026年4月末時点。
昨年の25種類を上回る過去最大規模のコラボレーションとして、全28種類の商品を展開する。今年はコラボレーション史上初のお酒として「シャルドネティーサワー」が登場するほか、シュークリームや琥珀糖など注目の新商品12種類を開発した。紅茶の香りと味わいを存分に楽しめるこだわりの商品がそろっている。
■「アフタヌーンティーフェア」商品を一挙紹介！
今回の「アフタヌーンティーフェア」に登場する全28種を一挙紹介。一部商品には、実際に試食をした編集部員のコメントも掲載！
■デザート
窯出しとろけるミルクティープリン
・価格：238円
・発売日：6月16日(火)
・発売地域：全国
アールグレイを使用したミルクティープリンに北海道生クリーム入りのホイップクリームをトッピングした、数量限定の商品。
・アールグレイ香るザクほろシュー(紅茶クリーム)
・価格：248円
・発売日：6月16日(火)
・発売地域：全国
ザクほろ食感のシューパフの中にダブルクリームを詰めた、アールグレイ香るシュークリーム。数量限定。
アールグレイ香るクリスピー紅茶サンド
・価格：298円
・発売日：6月16日(火)
・発売地域：全国
ひと口で紅茶の香りが広がるサクパリ食感の紅茶サンド。数量限定。
アールグレイ香る紅茶カヌレ
・価格：275円
・発売日：6月16日(火)
・発売地域：全国
紅茶の香りをアップさせた、カリッともっちりとした食感で紅茶の香りが口いっぱいに広がるカヌレ。数量限定。
【編集部コメント】
カヌレらしいモチモチした生地と濃厚な味ですが、噛むほどに紅茶が香ってきました。そのままももちろんよいですが、温かい紅茶と合わせるのもおすすめです。
■焼き菓子
アールグレイ香る紅茶のフィナンシェ
・価格：198円
・発売日：6月16日(火)
・発売地域：全国
アールグレイの香りと焦がしバターのコクが広がるフィナンシェ。数量限定。
アールグレイ香る紅茶のバウムクーヘン
・価格：195円
・発売日：6月16日(火)
・発売地域：全国
アールグレイの香りが広がるしっとり食感のバウムクーヘン。数量限定。
アールグレイ香る紅茶のドーナツ
・価格：155円
・発売日：6月16日(火)
・発売地域：全国
アールグレイが香る、グレーズをかけたオールドファッションドーナツ。数量限定。
紅茶とりんごのパウンドケーキ
・価格：190円
・発売日：6月16日(火)
・発売地域：全国
セイロン紅茶とりんごのハーモニーが楽しめるしっとり食感のパウンドケーキ。
紅茶とオレンジのザクザククッキー
・価格：198円
・発売日：6月16日(火)
・発売地域：全国
セイロン紅茶とオレンジの風味が楽しめるザクザク食感のクッキー。数量限定。
■パン
アールグレイメロンパン
・価格：170円
・発売日：6月16日(火)
・発売地域：全国(沖縄県を除く)
アールグレイのビスケット生地を被せ、中にアールグレイクリームとアールグレイホイップクリームをサンドしたメロンパン。
アールグレイの生スコーンクロワッサン(ホワイトチョコチップ入り)
・価格：185円
・発売日：6月16日(火)
・発売地域：全国(沖縄県を除く)
ホワイトチョコチップ入りのアールグレイ生スコーン生地とクロワッサン生地を重ねて焼き上げ、中にアールグレイクリームをサンドしたスコーンクロワッサン。
■菓子
華やかな香りを楽しむ紅茶チョコプレッツェル
・価格：268円
・発売日：6月16日(火)
・発売地域：全国
香り高いアールグレイチョコがたっぷりかかったチョコプレッツェル。数量限定。
【編集部コメント】
アールグレイの香りがしっかりと感じられるチョコレートがたっぷりかかっています。プレッツェルの塩気との相性も抜群！甘すぎず、単体でもパクパク食べられます。
しっとりクッキーロイヤルミルクティー味
・価格：198円
・発売日：6月16日(火)
・発売地域：全国
アールグレイ茶葉を使用したコク深いロイヤルミルクティー味のしっとりクッキー。数量限定。
【編集部コメント】
しっとりした食感でロイヤルミルクティーの味わいが濃厚なので、紅茶と合わせるのにぴったりなクッキーです。
紅茶とピーチの琥珀糖
・価格：450円
・発売日：6月16日(火)
・発売地域：全国
宝石のような見た目のサクぷる食感の琥珀糖。アールグレイとピーチの2種類の味わいが楽しめる。数量限定。
【編集部コメント】
琥珀糖では珍しく、アールグレイティーの味わいが登場。表面のシャリシャリ感と中のゼリー感で食感も楽しく、紅茶のすっきりとした甘さで食べやすかったです。
■アイス
オレンジ&アールグレイのミルクティーアイス
・価格：225円
・発売日：6月16日(火)
・発売地域：全国
アールグレイミルクティーアイスにブラッドオレンジ果汁使用のオレンジピール入りソースを組み合わせ、華やかな味わいに仕上げた商品。数量限定。
【編集部コメント】
編集部イチオシの商品！アールグレイミルクティーアイスと少しほろ苦いオレンジピールのバランスが抜群。ミルクティーの甘さはしっかりとありつつも、あと味はすっきりとしていて、食べ飽きることのないアイスでした。
■ペットボトル飲料
アップル香るティーソーダ
・価格：140円
・発売日：6月16日(火)
・発売地域：全国
アップルの華やかな甘酸っぱい香りが特徴のフレーバーティーソーダ。
■酒
シャルドネティーサワー
・価格：177円
・発売日：6月16日(火)
・発売地域：全国の酒類取扱店
Afternoon Tea監修シリーズ初のアルコール飲料。さわやかな茶葉の味わいとシャルドネの華やかな香りが特徴。アルコール度数3%。数量限定。
■発売中商品
アフタヌーンティーロイヤルミルクティーフラッペ
・価格：360円
・発売地域：全国
「Afternoon Tea」監修商品。細かく砕いたなめらかなミルクティー味のかき氷の中に紅茶風味のクッキーが入っていて、さまざまな食感が楽しめる。※沖縄県では仕様が異なる。
ティーラテ
・価格：210円
・発売地域：全国
紅茶の香りとミルクのコクが楽しめるティーラテ。
砂糖不使用 ティーラテ
・価格：210円
・発売地域：全国
あと味すっきりな味わいで食事にも合う砂糖不使用のティーラテ。
ライチ香るジャスミンティー
・価格：118円
・発売地域：全国
ひと口ごとにふわっと感じるライチのさわやかな香りとジャスミンの華やかな香りが特徴のフレーバーティー。
白桃香るルイボスティー
・価格：118円
・発売地域：全国
白桃の優しい甘い香りとルイボスティーのすっきりとした味わいが楽しめる、ノンカフェイン無糖フレーバーティー。
シャルドネ香るストレートティー
・価格：118円
・発売地域：全国
シャルドネの華やかな香りをまとった無糖フレーバーティー。紅茶のさわやかな味わいがシャルドネの香りをいっそう引き立てる。
ルイボスティー
・価格：600ミリリットル 118円／950ミリリットル 160円
・発売地域：全国
ノンカフェインで苦みが少なく飲みやすい味わいが特徴。
アールグレイティー
・価格：600ミリリットル 118円／950ミリリットル 160円
・発売地域：全国
茶葉の豊かな香りと、飲み飽きないすっきりとした味わいが特徴。
ロイヤルミルクティー
・価格：150円
・発売地域：全国
甘さ控えめなロイヤルミルクティー。アッサム茶葉の芳醇な香りとまろやかなミルクの味わいが特徴。
紅茶の香りとともに、日常にちょっとした贅沢を届けてくれる「アフタヌーンティー」フェア。28種のラインナップから、お気に入りのひと品を見つけてみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※画像はイメージです。
※地域により商品の価格・発売日・仕様などが異なる場合があります。
※一部の地域および一部の店舗では取り扱いのない商品があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
【画像】アールグレイのシュークリームや琥珀糖、コラボ史上初のアルコールサワーも含む全28種のラインナップ
ファミリーマートと「Afternoon Tea」は2019年から継続的にコラボレーションを実施しており、焼き菓子から始まりこれまでさまざまな商品を展開してきた。なかでも「Afternoon Tea」監修のペットボトル飲料は、シリーズ累計4億本(※)を販売する定番人気商品となっている。※2026年4月末時点。
昨年の25種類を上回る過去最大規模のコラボレーションとして、全28種類の商品を展開する。今年はコラボレーション史上初のお酒として「シャルドネティーサワー」が登場するほか、シュークリームや琥珀糖など注目の新商品12種類を開発した。紅茶の香りと味わいを存分に楽しめるこだわりの商品がそろっている。
■「アフタヌーンティーフェア」商品を一挙紹介！
今回の「アフタヌーンティーフェア」に登場する全28種を一挙紹介。一部商品には、実際に試食をした編集部員のコメントも掲載！
■デザート
窯出しとろけるミルクティープリン
・価格：238円
・発売日：6月16日(火)
・発売地域：全国
アールグレイを使用したミルクティープリンに北海道生クリーム入りのホイップクリームをトッピングした、数量限定の商品。
・アールグレイ香るザクほろシュー(紅茶クリーム)
・価格：248円
・発売日：6月16日(火)
・発売地域：全国
ザクほろ食感のシューパフの中にダブルクリームを詰めた、アールグレイ香るシュークリーム。数量限定。
アールグレイ香るクリスピー紅茶サンド
・価格：298円
・発売日：6月16日(火)
・発売地域：全国
ひと口で紅茶の香りが広がるサクパリ食感の紅茶サンド。数量限定。
アールグレイ香る紅茶カヌレ
・価格：275円
・発売日：6月16日(火)
・発売地域：全国
紅茶の香りをアップさせた、カリッともっちりとした食感で紅茶の香りが口いっぱいに広がるカヌレ。数量限定。
【編集部コメント】
カヌレらしいモチモチした生地と濃厚な味ですが、噛むほどに紅茶が香ってきました。そのままももちろんよいですが、温かい紅茶と合わせるのもおすすめです。
■焼き菓子
アールグレイ香る紅茶のフィナンシェ
・価格：198円
・発売日：6月16日(火)
・発売地域：全国
アールグレイの香りと焦がしバターのコクが広がるフィナンシェ。数量限定。
アールグレイ香る紅茶のバウムクーヘン
・価格：195円
・発売日：6月16日(火)
・発売地域：全国
アールグレイの香りが広がるしっとり食感のバウムクーヘン。数量限定。
アールグレイ香る紅茶のドーナツ
・価格：155円
・発売日：6月16日(火)
・発売地域：全国
アールグレイが香る、グレーズをかけたオールドファッションドーナツ。数量限定。
紅茶とりんごのパウンドケーキ
・価格：190円
・発売日：6月16日(火)
・発売地域：全国
セイロン紅茶とりんごのハーモニーが楽しめるしっとり食感のパウンドケーキ。
紅茶とオレンジのザクザククッキー
・価格：198円
・発売日：6月16日(火)
・発売地域：全国
セイロン紅茶とオレンジの風味が楽しめるザクザク食感のクッキー。数量限定。
■パン
アールグレイメロンパン
・価格：170円
・発売日：6月16日(火)
・発売地域：全国(沖縄県を除く)
アールグレイのビスケット生地を被せ、中にアールグレイクリームとアールグレイホイップクリームをサンドしたメロンパン。
アールグレイの生スコーンクロワッサン(ホワイトチョコチップ入り)
・価格：185円
・発売日：6月16日(火)
・発売地域：全国(沖縄県を除く)
ホワイトチョコチップ入りのアールグレイ生スコーン生地とクロワッサン生地を重ねて焼き上げ、中にアールグレイクリームをサンドしたスコーンクロワッサン。
■菓子
華やかな香りを楽しむ紅茶チョコプレッツェル
・価格：268円
・発売日：6月16日(火)
・発売地域：全国
香り高いアールグレイチョコがたっぷりかかったチョコプレッツェル。数量限定。
【編集部コメント】
アールグレイの香りがしっかりと感じられるチョコレートがたっぷりかかっています。プレッツェルの塩気との相性も抜群！甘すぎず、単体でもパクパク食べられます。
しっとりクッキーロイヤルミルクティー味
・価格：198円
・発売日：6月16日(火)
・発売地域：全国
アールグレイ茶葉を使用したコク深いロイヤルミルクティー味のしっとりクッキー。数量限定。
【編集部コメント】
しっとりした食感でロイヤルミルクティーの味わいが濃厚なので、紅茶と合わせるのにぴったりなクッキーです。
紅茶とピーチの琥珀糖
・価格：450円
・発売日：6月16日(火)
・発売地域：全国
宝石のような見た目のサクぷる食感の琥珀糖。アールグレイとピーチの2種類の味わいが楽しめる。数量限定。
【編集部コメント】
琥珀糖では珍しく、アールグレイティーの味わいが登場。表面のシャリシャリ感と中のゼリー感で食感も楽しく、紅茶のすっきりとした甘さで食べやすかったです。
■アイス
オレンジ&アールグレイのミルクティーアイス
・価格：225円
・発売日：6月16日(火)
・発売地域：全国
アールグレイミルクティーアイスにブラッドオレンジ果汁使用のオレンジピール入りソースを組み合わせ、華やかな味わいに仕上げた商品。数量限定。
【編集部コメント】
編集部イチオシの商品！アールグレイミルクティーアイスと少しほろ苦いオレンジピールのバランスが抜群。ミルクティーの甘さはしっかりとありつつも、あと味はすっきりとしていて、食べ飽きることのないアイスでした。
■ペットボトル飲料
アップル香るティーソーダ
・価格：140円
・発売日：6月16日(火)
・発売地域：全国
アップルの華やかな甘酸っぱい香りが特徴のフレーバーティーソーダ。
■酒
シャルドネティーサワー
・価格：177円
・発売日：6月16日(火)
・発売地域：全国の酒類取扱店
Afternoon Tea監修シリーズ初のアルコール飲料。さわやかな茶葉の味わいとシャルドネの華やかな香りが特徴。アルコール度数3%。数量限定。
■発売中商品
アフタヌーンティーロイヤルミルクティーフラッペ
・価格：360円
・発売地域：全国
「Afternoon Tea」監修商品。細かく砕いたなめらかなミルクティー味のかき氷の中に紅茶風味のクッキーが入っていて、さまざまな食感が楽しめる。※沖縄県では仕様が異なる。
ティーラテ
・価格：210円
・発売地域：全国
紅茶の香りとミルクのコクが楽しめるティーラテ。
砂糖不使用 ティーラテ
・価格：210円
・発売地域：全国
あと味すっきりな味わいで食事にも合う砂糖不使用のティーラテ。
ライチ香るジャスミンティー
・価格：118円
・発売地域：全国
ひと口ごとにふわっと感じるライチのさわやかな香りとジャスミンの華やかな香りが特徴のフレーバーティー。
白桃香るルイボスティー
・価格：118円
・発売地域：全国
白桃の優しい甘い香りとルイボスティーのすっきりとした味わいが楽しめる、ノンカフェイン無糖フレーバーティー。
シャルドネ香るストレートティー
・価格：118円
・発売地域：全国
シャルドネの華やかな香りをまとった無糖フレーバーティー。紅茶のさわやかな味わいがシャルドネの香りをいっそう引き立てる。
ルイボスティー
・価格：600ミリリットル 118円／950ミリリットル 160円
・発売地域：全国
ノンカフェインで苦みが少なく飲みやすい味わいが特徴。
アールグレイティー
・価格：600ミリリットル 118円／950ミリリットル 160円
・発売地域：全国
茶葉の豊かな香りと、飲み飽きないすっきりとした味わいが特徴。
ロイヤルミルクティー
・価格：150円
・発売地域：全国
甘さ控えめなロイヤルミルクティー。アッサム茶葉の芳醇な香りとまろやかなミルクの味わいが特徴。
紅茶の香りとともに、日常にちょっとした贅沢を届けてくれる「アフタヌーンティー」フェア。28種のラインナップから、お気に入りのひと品を見つけてみてはいかがだろうか。
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※地域により商品の価格・発売日・仕様などが異なる場合があります。
※一部の地域および一部の店舗では取り扱いのない商品があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。