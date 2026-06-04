【ホラー】「は？あそこのマンション5階建てだろ」奇妙な出来事が立て続けに起こるマンションの存在しない″6階″【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
配達のバイトで訪れたマンション、その6階で異形の存在を見てしまった青年。彼に悲劇をもたらしたのは怪異なのか、それとも人間の業なのか――？
「想定外」「予測不能」なショートホラー漫画をSNSに公開している、誰でもない(@daredemonaidare)さん。2023年に公開されたオリジナル作品「6階」は、事故を起こし示談金のためバイトを増やした青年が、とあるマンションを訪れたことから破滅していくホラー短編だ。6階への配達時、一室で異様な影を目撃した青年は、その顛末を友人に語る。だが友人の弁では、そのマンションにはそもそも6階がないのだという。事実を確かめるべく二人は件のマンションへ足を運ぶと、配達した商品は「屋上」にあり、しかもそこでは住人が飛び降りようとしていて――、というストーリーだ。作者の誰でもないさんに、作品のアイデアやホラーを描くうえでの意識を取材した。
「自分の作品は、ストレートに怖い話を描くとSNS上で伸びにくい傾向があります。だからこそ、むしろストレートに怖いものこそ挑戦する価値が高いと思い『これから描いていこう』と描いたタイミングの作品でした」と、本作にてふだんとは違う手法を用い新たに挑戦した点を話す、作者・誰でもないさん。制作のきっかけについては「『マンションで何か不気味なことが起こる』というシチュエーションを描こうと思った」と語り、初めは漠然とした設定からだったと教えてくれた。
"人間じゃない住人"が描かれるのはたった1コマ、という本作「6階」。それにも関わらずしっかりと読者に不気味さを与えている印象的な同シーンについてはこだわりがあるのだそうで、「人間ではないものを派手に怖く描かないことで、不気味さが際立てばいいなという想いがありました」と、誰でもないさんは語る。
そして最後に「明らかに伏せたり描かないほうがおもしろいと思うものは、意図してそうします。が、単に説明不足になってるだけということもあると思うので、そこは気をつけていきたいです」とホラー作品ならではの情報開示の塩梅について話してくれた。
怪しげな作画と秀逸なストーリー展開が魅せる至極のホラー。怖いもの見たさに拍車がかかる本シリーズをぜひ一度読んでみてほしい。
取材協力：誰でもない(@daredemonaidare)
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