シーンを選ばない万能性！【コールマン】の3WAYバッグがあなたの毎日をサポート。Amazonで販売中！
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自由なスタイルを叶える！【コールマン】の多機能バッグで快適な移動を。Amazonで販売中！
【コールマン】の多機能バッグは、メンズ・レディース問わずユニセックスで使える。バックパック、トートバッグ、ショルダーバッグの3通りの使い方が可能で、容量は24L。日常使いからレジャーまで、様々なシーンに対応する汎用性の高いアイテムだ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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このバッグは、トート、バックパック、ショルダーとして使える3WAY仕様が最大の特徴だ。シーンや荷物の量に合わせて持ち方を変えられ、どんな状況でもスマートに対応できる。
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性別を問わず使えるユニセックスデザインが魅力だ。シンプルながらも洗練されたスタイルは、幅広いファッションに合わせやすく、日常使いに最適である。
24リットルという十分な容量を備えており、通勤・通学はもちろん、ちょっとした旅行やアウトドア活動にも対応する。必要なものをしっかり収納できる頼れる相棒だ。
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1901年創業の【コールマン】は、優れた技術と高い生産能力で世界に認められてきた。自然とのつながりを大切にするブランド哲学が、製品にも息づいている。
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