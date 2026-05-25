マットな質感が、ビジネスから休日までをシームレスに繋ぐ。高強度ナイロンの真骨頂【ザノースフェイス】のリュックがAmazonに登場中‼
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無駄を省いた美しさに、13インチの知性を【ザノースフェイス】のリュックがAmazonに登場!
落ち着いたスタイルを格上げする、マットな質感が目を引くバックパック。素材には840デニールの高強度ナイロンを採用し、日々のハードな使用に耐えうる強靭さと、背負っていることを忘れるほどの軽やかさを高い次元で両立させている。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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その洗練されたソリッドな佇まいは、ビジネスのフォーマルな場からリラックスした休日のカジュアルスタイルまで、シーンを選ばず自然に溶け込む。
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本体内部には13インチまでのノートパソコンを安全に守る専用スリーブを完備。
さらに、サイドには折りたたみ傘やボトルの収納に便利なスリットポケットを備え、移動中も必要なアイテムへ瞬時にアクセスできるサイドファスナーが、都市生活における利便性を劇的に向上させている。
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無駄を削ぎ落としたミニマルなデザインは、性別を問わず使いやすく、持つ人の知性と品格を静かに語りかける。機能に妥協せず、それでいて主張しすぎないこの一品を手に取れば、あなたの日常はより洗練され、心地よい調和に包まれるだろう。
無駄を省いた美しさに、13インチの知性を【ザノースフェイス】のリュックがAmazonに登場!
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