スヌーピーの親友・ウッドストックの期間限定ショップが池袋・梅田に登場！限定アイテム＆特典を徹底紹介
スヌーピーが登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」のグッズを展開する公式ショップ「スヌーピータウンショップ」では、2026年6月5日(金)から6月18日(木)まで「WOODSTOCK SMALL SHOP by SNOOPY TOWN Shop」を、ルミネ池袋 8階 LUMINE POPUP SQUAREとスヌーピータウンショップ大阪梅田店で開催する。
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■毎年恒例のウッドストックの期間限定ショップが今年で10周年！
「WOODSTOCK SMALL SHOP」は、スヌーピーの大親友・黄色い小鳥のウッドストックにフォーカスした、優しくて温かい雰囲気の期間限定ショップ。2017年から続く毎年恒例の催事で、今年でついに10周年を迎える。今回はその節目を祝うスペシャルなオリジナルデザインのアイテムに加え、これまでの歩みを振り返る「歴代アートコレクション」までそろう、ファン必見のラインナップとなっている。
■10周年限定！ウッドストックたちが豪華なケーキでお祝いするデザイン
10周年の限定アイテムは、ウッドストックたちが大きなケーキを囲んでパーティーをしているにぎやかなお祝いムードのデザイン。アイシングクッキーやマカロンも添えられて、見ているだけで気分が上がるかわいさだ。
「ケーキ皿」(1650円)は、白い丸皿の中央にお祝いシーンが大きく描かれた一枚。お気に入りのスイーツを盛り付けて毎日のティータイムを華やかに彩れる。電子レンジ・食洗機にも対応。
「デザートガラスボウル＆ミニスプーン」(2090円)は、ウッドストックたちの華やかなプリントが施されたガラスボウルに、「10th anniversary」と刻印されたシルバーのミニスプーンがセットになった一品。アイスクリームやフルーツを盛り付ければ、特別感のあるおうちカフェに早変わりする。
「文字のしおり (WOODSTOCK/WOODSTOCK&花)」(各1210円)は、ウッドストックとイベントロゴを立体的にかたどったおしゃれなつくりで、黄色のリボン付き。お気に入りの本に挟んで楽しみたい。
「Tシャツ (イエロー/ブルー)」(メンズサイズS/M/L/XL、各3300円)は、お祝いデザインを胸元に、背面には「10TH」キャンドルロゴをワンポイントであしらった、夏のコーデに取り入れたくなる一枚。
おやつタイムにうれしい「キャラバンコーヒー(5パックセット)」(1026円)や、色とりどりのキャンディが詰められた「キャンディ缶」(702円)も見逃せない。
そのほか、クラフトボードに赤いプリントが映える「ウッドミニバインダー」(1210円)、ウッドストックやハリエットなど3種類のポーズがそろう「ステッカー3枚セット」(550円)、「マグネット2個セット」(770円)、4種類のデザインが楽しめる「4層ブロックメモ」(440円)、「アートカード2枚セット」(330円)、「クリアファイルA5切り」(385円)など、お手頃価格のアイテムも豊富。お友達への手土産にもぴったりだ。
■2017年〜2026年の10年分！歴代アートが楽しめる「歴代アートコレクション」
10周年記念ならではの企画として、「WOODSTOCK SMALL SHOP 歴代アートコレクション」も登場。2017年の第1回「Small is forever.」をテーマにしたシリーズから始まり、2026年の「10周年記念ケーキ」まで、それぞれの年のテーマがよみがえるラインナップとなっている。
「A5クリアファイル5枚セット (2017年〜2021年/2022年〜2026年)」(各880円)は、それぞれの年のキービジュアルがそのままファイルになった、ファン垂涎のセット。また、10年分のデザインをコラージュした「クリアファイルA4」(330円)や「アートカード2枚セット」(330円)も用意されているので、お手頃価格でまとめて手に入れたい人にもうれしいラインナップだ。
「銀縁マグネット」(各600円)は、2017年から2026年までの各年のアートを1点ずつマグネットに落とし込んだ全10種。きらめく銀色のフレームが10周年にふさわしい特別感を演出する。
「バンダナ」(1320円)は、約W52×H52センチの正方形サイズに10年分のキービジュアルがコラージュ風に配置された一枚。お弁当包みにはもちろん、ファブリックパネルにして飾るのもおすすめ。
■「近沢レース店」とのコラボハンカチも見逃せない
レース専門店「近沢レース店」とのコラボアイテム「近沢レース店 ハンカチ」(2090円)も登場する。淡いイエローのハンカチ生地に、スヌーピー＆ウッドストックのレースの繊細な縁取りをほどこした上品な一枚。発売初日の2026年6月5日(金)は一会計につき1個までの購入制限あり。さらに、おかいものSNOOPYでの取り扱いはないので、欲しい人は店頭で手に入れたい。
■「BAKING IS FUN!」「サーモス」「ドリームトミカ」など先行販売アイテムも続々
今回の「WOODSTOCK SMALL SHOP」では、ここで先行で手に入る注目アイテムも続々登場する。
2026年6月5日(金)からは、パティシエに扮したウッドストックたちがケーキ作りに励む新シリーズ「WOODSTOCK and FRIENDS BAKING IS FUN!」がスタート。コック帽姿のマスコットやケーキ型ポーチ、ふた付きマグカップ、ガラスボウル＆スプーンセットなど、ベイキングの世界観たっぷりのアイテムがズラリと並ぶ。同日からは、デニム素材を活かした「WOODSTOCK 刺しゅうシリーズ」のバッグやポーチ、ティータイム中のスヌーピーとウッドストックが描かれた「サーモス 0.5L」(4400円)も先行販売される。
さらに2026年6月12日(金)からは、スヌーピーときょうだいたちが乗ったスクールバス風デザインがかわいい「スヌーピータウンショップオリジナル ドリームトミカ Snoopy and Siblings」(880円)も先行販売。1会計につき3個までの購入制限があるので注意したい。
■先着でゲット！5500円以上購入でもらえる日替わりノベルティをチェック
「WOODSTOCK SMALL SHOP」では、PEANUTS商品を5500円以上購入すると、日付ごとに違うノベルティがもらえる豪華特典付き。
2026年6月5日(金)からは、ケーキ柄の「エコバッグ」(先着総勢1000名)。コンパクトに小さく折りたためる便利なつくり。
2026年6月6日(土)からは、2017年から2026年までの歴代アートを1冊にまとめた「2027年カレンダーB5サイズ」(先着総勢1000名)。
2026年6月13日(土)からは、オレンジ色のグラフィカルなプリントが映える「フェイスタオル」(先着総勢800名)が配布される。
どれも1会計につき1点までで、なくなり次第終了。欲しいノベルティがある日に合わせて来店するのが正解だ。
■入場には整理券が必要！来店前に要チェック
混雑緩和のため、ルミネ池袋 8階 LUMINE POPUP SQUAREでは、2026年6月5日(金)、6月6日(土)、6月13日(土)の3日間、オンライン予約整理券「Airウェイト」による事前予約制が導入される。予約受付は前日の21時30分からスタートだ。
スヌーピータウンショップ大阪梅田店では、2026年6月5日(金)の販売開始に伴い、9時から阪急三番街北館 地上1階で入場整理券を配布。初日狙いの人は早めの行動を心がけたい。
10周年という節目を、ウッドストックたちと一緒に祝える特別な2週間。お気に入りのアイテムを見つけに、2026年6月5日(金)からの「WOODSTOCK SMALL SHOP」に足を運んでみて！
また、公式オンラインショップ「おかいものSNOOPY」でも、2026年6月8日(月)12時からWOODSTOCK SMALL SHOP限定商品の販売がスタートする。10周年限定アイテムと歴代アートコレクションは、2026年6月15日(月)12時からの販売予定だ。店頭まで足を運べない遠方の人も、自宅でゆっくりお気に入りのアイテムを選んでほしい。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
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■毎年恒例のウッドストックの期間限定ショップが今年で10周年！
「WOODSTOCK SMALL SHOP」は、スヌーピーの大親友・黄色い小鳥のウッドストックにフォーカスした、優しくて温かい雰囲気の期間限定ショップ。2017年から続く毎年恒例の催事で、今年でついに10周年を迎える。今回はその節目を祝うスペシャルなオリジナルデザインのアイテムに加え、これまでの歩みを振り返る「歴代アートコレクション」までそろう、ファン必見のラインナップとなっている。
■10周年限定！ウッドストックたちが豪華なケーキでお祝いするデザイン
10周年の限定アイテムは、ウッドストックたちが大きなケーキを囲んでパーティーをしているにぎやかなお祝いムードのデザイン。アイシングクッキーやマカロンも添えられて、見ているだけで気分が上がるかわいさだ。
「ケーキ皿」(1650円)は、白い丸皿の中央にお祝いシーンが大きく描かれた一枚。お気に入りのスイーツを盛り付けて毎日のティータイムを華やかに彩れる。電子レンジ・食洗機にも対応。
「デザートガラスボウル＆ミニスプーン」(2090円)は、ウッドストックたちの華やかなプリントが施されたガラスボウルに、「10th anniversary」と刻印されたシルバーのミニスプーンがセットになった一品。アイスクリームやフルーツを盛り付ければ、特別感のあるおうちカフェに早変わりする。
「文字のしおり (WOODSTOCK/WOODSTOCK&花)」(各1210円)は、ウッドストックとイベントロゴを立体的にかたどったおしゃれなつくりで、黄色のリボン付き。お気に入りの本に挟んで楽しみたい。
「Tシャツ (イエロー/ブルー)」(メンズサイズS/M/L/XL、各3300円)は、お祝いデザインを胸元に、背面には「10TH」キャンドルロゴをワンポイントであしらった、夏のコーデに取り入れたくなる一枚。
おやつタイムにうれしい「キャラバンコーヒー(5パックセット)」(1026円)や、色とりどりのキャンディが詰められた「キャンディ缶」(702円)も見逃せない。
そのほか、クラフトボードに赤いプリントが映える「ウッドミニバインダー」(1210円)、ウッドストックやハリエットなど3種類のポーズがそろう「ステッカー3枚セット」(550円)、「マグネット2個セット」(770円)、4種類のデザインが楽しめる「4層ブロックメモ」(440円)、「アートカード2枚セット」(330円)、「クリアファイルA5切り」(385円)など、お手頃価格のアイテムも豊富。お友達への手土産にもぴったりだ。
■2017年〜2026年の10年分！歴代アートが楽しめる「歴代アートコレクション」
10周年記念ならではの企画として、「WOODSTOCK SMALL SHOP 歴代アートコレクション」も登場。2017年の第1回「Small is forever.」をテーマにしたシリーズから始まり、2026年の「10周年記念ケーキ」まで、それぞれの年のテーマがよみがえるラインナップとなっている。
「A5クリアファイル5枚セット (2017年〜2021年/2022年〜2026年)」(各880円)は、それぞれの年のキービジュアルがそのままファイルになった、ファン垂涎のセット。また、10年分のデザインをコラージュした「クリアファイルA4」(330円)や「アートカード2枚セット」(330円)も用意されているので、お手頃価格でまとめて手に入れたい人にもうれしいラインナップだ。
「銀縁マグネット」(各600円)は、2017年から2026年までの各年のアートを1点ずつマグネットに落とし込んだ全10種。きらめく銀色のフレームが10周年にふさわしい特別感を演出する。
「バンダナ」(1320円)は、約W52×H52センチの正方形サイズに10年分のキービジュアルがコラージュ風に配置された一枚。お弁当包みにはもちろん、ファブリックパネルにして飾るのもおすすめ。
■「近沢レース店」とのコラボハンカチも見逃せない
レース専門店「近沢レース店」とのコラボアイテム「近沢レース店 ハンカチ」(2090円)も登場する。淡いイエローのハンカチ生地に、スヌーピー＆ウッドストックのレースの繊細な縁取りをほどこした上品な一枚。発売初日の2026年6月5日(金)は一会計につき1個までの購入制限あり。さらに、おかいものSNOOPYでの取り扱いはないので、欲しい人は店頭で手に入れたい。
■「BAKING IS FUN!」「サーモス」「ドリームトミカ」など先行販売アイテムも続々
今回の「WOODSTOCK SMALL SHOP」では、ここで先行で手に入る注目アイテムも続々登場する。
2026年6月5日(金)からは、パティシエに扮したウッドストックたちがケーキ作りに励む新シリーズ「WOODSTOCK and FRIENDS BAKING IS FUN!」がスタート。コック帽姿のマスコットやケーキ型ポーチ、ふた付きマグカップ、ガラスボウル＆スプーンセットなど、ベイキングの世界観たっぷりのアイテムがズラリと並ぶ。同日からは、デニム素材を活かした「WOODSTOCK 刺しゅうシリーズ」のバッグやポーチ、ティータイム中のスヌーピーとウッドストックが描かれた「サーモス 0.5L」(4400円)も先行販売される。
さらに2026年6月12日(金)からは、スヌーピーときょうだいたちが乗ったスクールバス風デザインがかわいい「スヌーピータウンショップオリジナル ドリームトミカ Snoopy and Siblings」(880円)も先行販売。1会計につき3個までの購入制限があるので注意したい。
■先着でゲット！5500円以上購入でもらえる日替わりノベルティをチェック
「WOODSTOCK SMALL SHOP」では、PEANUTS商品を5500円以上購入すると、日付ごとに違うノベルティがもらえる豪華特典付き。
2026年6月5日(金)からは、ケーキ柄の「エコバッグ」(先着総勢1000名)。コンパクトに小さく折りたためる便利なつくり。
2026年6月6日(土)からは、2017年から2026年までの歴代アートを1冊にまとめた「2027年カレンダーB5サイズ」(先着総勢1000名)。
2026年6月13日(土)からは、オレンジ色のグラフィカルなプリントが映える「フェイスタオル」(先着総勢800名)が配布される。
どれも1会計につき1点までで、なくなり次第終了。欲しいノベルティがある日に合わせて来店するのが正解だ。
■入場には整理券が必要！来店前に要チェック
混雑緩和のため、ルミネ池袋 8階 LUMINE POPUP SQUAREでは、2026年6月5日(金)、6月6日(土)、6月13日(土)の3日間、オンライン予約整理券「Airウェイト」による事前予約制が導入される。予約受付は前日の21時30分からスタートだ。
スヌーピータウンショップ大阪梅田店では、2026年6月5日(金)の販売開始に伴い、9時から阪急三番街北館 地上1階で入場整理券を配布。初日狙いの人は早めの行動を心がけたい。
10周年という節目を、ウッドストックたちと一緒に祝える特別な2週間。お気に入りのアイテムを見つけに、2026年6月5日(金)からの「WOODSTOCK SMALL SHOP」に足を運んでみて！
また、公式オンラインショップ「おかいものSNOOPY」でも、2026年6月8日(月)12時からWOODSTOCK SMALL SHOP限定商品の販売がスタートする。10周年限定アイテムと歴代アートコレクションは、2026年6月15日(月)12時からの販売予定だ。店頭まで足を運べない遠方の人も、自宅でゆっくりお気に入りのアイテムを選んでほしい。
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