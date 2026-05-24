「くも膜下出血」妻を亡くした夫…3匹の猫が心を救う結末に3.7万人が「ガチ泣き」【作者に聞く】
【漫画】妻が倒れて…感動の本編を読む
日々の仕事に追われて職場と家を往復するだけの毎日、大好きな恋人との失恋、そして大切な家族との永遠の別れ――。充実感のない日々や深い悲しみの中にいるとき、ふと世界から色が消えてしまったような空虚感を覚えたことはないだろうか。そんな現代人が抱える心の痛みにそっと寄り添い、爆発的な共感を呼んでいる漫画がある。
作者は、学生の頃から漫画を描き続け、現在はX(旧Twitter)などのSNSを中心に精力的に作品を発表している猫原のし(@nyan_boku)さん。今回は、SNSで3.7万いいね(第2話)を獲得するなど大きな話題となった感動作『ちびっこしろにゃんの色彩屋さん』の誕生秘話や、作品に込められた優しい想いについてインタビューを交えて紹介する。
■3匹の愛らしい白猫が届ける、優しいシロップの奇跡
本作の舞台は、現実世界で疲れ切ってしまった大人たちの前に現れる、不思議な「色彩屋さん」。そこにいるのは、2.5頭身のなんとも言えない愛らしい体型をした白猫のキャラクター「ちびっこしろにゃん」たちだ。
猫原さんは本作を描いたきっかけについて、「第1話を描いたのは2021年の冬頃で、まさにコロナ禍の真っ最中でした。行動制限などで不安が広がり、文字通り『色を見失ってしまった』人も多かったと思います。実は私自身もコロナ禍の中で出産と育児を経験しており、少なからず不安や孤独を抱えていました。そうした方々も含めて、たくさんの人に優しい色を届けられるような温かい作品を作りたいと思ったのが始まりです」と語る。
もともと描いていたお気に入りの白猫キャラクターを、「数匹いた方がかわいいかも！」と3匹に増やし、無表情のようで見事に感情を伝える愛らしいチャームポイントを与えられたしろにゃんたち。彼らが精製する不思議な「色彩シロップ」によって、登場人物たちは少しずつ自分の人生の色を取り戻していく。
■切なくも美しいラスト
物語はオムニバス形式で展開し、第1話では家と職場の往復で心が擦り切れた女性、第2話では元カノを引きずり深く落ち込む男性が登場。そして特に読者の涙を誘ったのが、第3話に登場する、くも膜下出血で突然妻を亡くした高齢の夫のエピソードだ。
「今までの人生を振り返っても、やはり『大切なものの喪失』というのは、世界から色を失う最大のきっかけだと感じます。心にぽっかりと開いた穴がどんどん広がって、すべてがモノクロに見えてしまう。第3話の彼は、現実世界だけでなく、楽しかったはずの過去の思い出や記憶の中でも色を思い出せなくなってしまっていました」と猫原さん。
物語のラストシーンでは、カラフルに彩られた若い頃の夫婦の姿が描かれる。「現実世界で彼がどうなったかについては、読者の皆さんのご想像にお任せします」と猫原さんは微笑むが、思い出の中に再び鮮やかな色が灯ったその演出は、失意の底にいた夫の心が救われたことを優しく物語っている。
日常の忙しさや悲しみに心がモノクロになっていると感じるすべての人へ。猫原さんは「今後も色彩シロップの精製のお話や、ゆるい4コマ漫画なども描いていきたい」と展望を語ってくれた。どこか愛おしいしろにゃんたちが切り拓く「色のある世界」に、あなたも一度癒やされてみてはいかがだろうか。
取材協力：猫原のし(@nyan_boku)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
日々の仕事に追われて職場と家を往復するだけの毎日、大好きな恋人との失恋、そして大切な家族との永遠の別れ――。充実感のない日々や深い悲しみの中にいるとき、ふと世界から色が消えてしまったような空虚感を覚えたことはないだろうか。そんな現代人が抱える心の痛みにそっと寄り添い、爆発的な共感を呼んでいる漫画がある。
作者は、学生の頃から漫画を描き続け、現在はX(旧Twitter)などのSNSを中心に精力的に作品を発表している猫原のし(@nyan_boku)さん。今回は、SNSで3.7万いいね(第2話)を獲得するなど大きな話題となった感動作『ちびっこしろにゃんの色彩屋さん』の誕生秘話や、作品に込められた優しい想いについてインタビューを交えて紹介する。
本作の舞台は、現実世界で疲れ切ってしまった大人たちの前に現れる、不思議な「色彩屋さん」。そこにいるのは、2.5頭身のなんとも言えない愛らしい体型をした白猫のキャラクター「ちびっこしろにゃん」たちだ。
猫原さんは本作を描いたきっかけについて、「第1話を描いたのは2021年の冬頃で、まさにコロナ禍の真っ最中でした。行動制限などで不安が広がり、文字通り『色を見失ってしまった』人も多かったと思います。実は私自身もコロナ禍の中で出産と育児を経験しており、少なからず不安や孤独を抱えていました。そうした方々も含めて、たくさんの人に優しい色を届けられるような温かい作品を作りたいと思ったのが始まりです」と語る。
もともと描いていたお気に入りの白猫キャラクターを、「数匹いた方がかわいいかも！」と3匹に増やし、無表情のようで見事に感情を伝える愛らしいチャームポイントを与えられたしろにゃんたち。彼らが精製する不思議な「色彩シロップ」によって、登場人物たちは少しずつ自分の人生の色を取り戻していく。
■切なくも美しいラスト
物語はオムニバス形式で展開し、第1話では家と職場の往復で心が擦り切れた女性、第2話では元カノを引きずり深く落ち込む男性が登場。そして特に読者の涙を誘ったのが、第3話に登場する、くも膜下出血で突然妻を亡くした高齢の夫のエピソードだ。
「今までの人生を振り返っても、やはり『大切なものの喪失』というのは、世界から色を失う最大のきっかけだと感じます。心にぽっかりと開いた穴がどんどん広がって、すべてがモノクロに見えてしまう。第3話の彼は、現実世界だけでなく、楽しかったはずの過去の思い出や記憶の中でも色を思い出せなくなってしまっていました」と猫原さん。
物語のラストシーンでは、カラフルに彩られた若い頃の夫婦の姿が描かれる。「現実世界で彼がどうなったかについては、読者の皆さんのご想像にお任せします」と猫原さんは微笑むが、思い出の中に再び鮮やかな色が灯ったその演出は、失意の底にいた夫の心が救われたことを優しく物語っている。
日常の忙しさや悲しみに心がモノクロになっていると感じるすべての人へ。猫原さんは「今後も色彩シロップの精製のお話や、ゆるい4コマ漫画なども描いていきたい」と展望を語ってくれた。どこか愛おしいしろにゃんたちが切り拓く「色のある世界」に、あなたも一度癒やされてみてはいかがだろうか。
取材協力：猫原のし(@nyan_boku)
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