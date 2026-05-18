長時間座っても疲れない極上の座り心地を体験せよ。【ジーエックストレース】のゲーミングチェアがAmazonで販売中！
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仕事もゲームもこれ一台で完結する理想の環境を構築。【ジーエックストレース】のオフィスチェアがAmazonで販売中！
長時間のデスクワークやゲームプレイを快適にする、人間工学に基づいた高機能チェア。広々とした座面と145度リクライニング、収納式フットレストを備え、仕事から休息まであらゆる姿勢をサポートする。通気性に優れた素材を採用し、一年中サラッと快適な座り心地を実現した一脚だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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座面幅を49cmに設計し、両サイドを平らに改良したことで胡座もかきやすい広々とした空間を実現。体型を問わず圧力を分散し、長時間の使用でも疲れにくい。
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145度まで無段階に調整可能なリクライニング機能と、座面下に収納できるフットレストを搭載。デスクワークの合間の仮眠や映画鑑賞など、休息時にも最適だ。
S字カーブを描く人間工学設計が首から腰までを自然に支える。高密度スポンジと通気性の良い素材を組み合わせ、型崩れしにくく蒸れにくい快適な環境を維持する。
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静音キャスターを採用しており、移動時も床を傷つけず滑らかに動く。組み立てに必要な工具と日本語説明書が付属し、万が一の不具合にも対応する保証付きだ。
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