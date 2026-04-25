スヌーピー好き必見♪お名前付けや収納整理に大活躍！スマホでサクッとラベル作成。【カシオ】ピーナッツモデルのネームランド i-ma がAmazonから登場！
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デザインも機能も充実！スヌーピーと一緒にラベリングを楽しもう。【カシオ】ネームランド i-ma ピーナッツモデルがAmazonから好評販売中！
ネームランドイーマにピーナッツモデルが登場！世界中で愛され続けているスヌーピーと仲間たちのイラストを使ったオリジナルラベルを楽しめる。セット内容：本体+12mm幅テープ1本付き ※付属のテープにさらにもう一本ついてくる！
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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収納ラベルをまとめて作る：ラベルにしたい言葉をメモ書き感覚でまとめて入力。フレームやフォントを選べば、統一されたデザインでまとめて印刷できる。お名前ラベルを作る：名前をあらかじめ登録しておけば、必要なときにデザインを選ぶだけで手軽にお名前ラベルを印刷できる。サンプルから作る：作例、ダウンロード、季節・イベントなどさまざまサンプルラベルを搭載。お好みのデザインをアレンジして手軽にラベルが作成できる。
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アプリを使って、入力した言葉と絵文字を組み合わせるだけで簡単に作成が可能！ラベル作りが簡単にできる専用アプリ「LABEL DESIGN MAKER i-ma」。購入後にピーナッツのコンテンツをダウンロードすることで、大好きなスヌーピーと仲間たちの絵文字やフレームなどを使ったラベルがプリントできる。
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