毎日スッキリなお目覚めに。日常がもっと快適に変化する！【エコースポット】スマートアラームクロックがAmazonで販売中
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目覚めも、くつろぎも。すべてが「これ」から始まる毎日は、あなたをもっと快適にする【エコースポット】のスマートアラームクロックがAmazonに登場!
エコースポットのスマートアラームクロックは、高音質と洗練されたフォルムを兼ね備えた、アレクサ搭載のスマートアラームクロック。朝の慌ただしい時刻確認も、夜のリラックスタイムの音楽再生も、ひとつの声で快適にこなせる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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ディスプレイ付きだから、時刻・天気・再生中の楽曲が一目で分かり、タッチ操作で直感的なコントロールも可能。時計の文字盤デザインやカラーも選択できるため、インテリアとの調和も叶う。
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サウンド面では、クリアなボーカルと深みのある低音で、心地よい音響体験を提供。アレクサに話しかけるだけで音楽、ポッドキャスト、オーディオブックが手軽に楽しめる。さらに、定型アクションを使えば、好きな曲で目覚めたり、照明（別売）が徐々に明るくなるなど、自分だけの朝のルーティンを設定できる。
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見た目の美しさ、音の鮮やかさ、使い心地のスマートさ。すべてが、あなたの日常にやさしくフィットする。
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エコースポットのスマートアラームクロックは、高音質と洗練されたフォルムを兼ね備えた、アレクサ搭載のスマートアラームクロック。朝の慌ただしい時刻確認も、夜のリラックスタイムの音楽再生も、ひとつの声で快適にこなせる。
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