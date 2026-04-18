「セサミストリートマーケット」から旅に出る高揚感に着目したトラベルコレクションが新登場！
物販・カフェ・ワークショップを複合した「セサミストリート」のオフィシャルストア「セサミストリートマーケット」では、2026年4月16日から新コレクション「LET'S TRAVEL TOGETHER」の販売をスタートした。
【写真】「セサミストリートマーケット」のトラベルグッズを見る
ゴールデンウィークを目前にした今、旅に出たい気分が高まっている人も多いはず。空港までの道のりや、目的地へ向かう移動時間に感じる、あのワクワクする気分を表現したのが「LET'S TRAVEL TOGETHER」コレクションだ。実際の旅行で使うのはもちろんのこと、日常生活でも旅の高揚感を味わえるラインナップとなっている。
旅にはおろしたての服で臨みたい。アクティブに動ける「モノクロフォトTシャツ」(大人5940円、キッズ4620円)は、ロケーションを問わずにコーディネートしやすい。クールなフォトプリントは自然の多い場所だけでなく、都市のムードにもしっくり来るはず。オスカー、エルモ、クッキーモンスターの3種あり、ファミリーでリンクコーデも楽しめる。
「トートバッグ」(3520円)と「ミニトートバッグ」(2750円)は、エルモ、クッキーモンスター、オスカーの全3種。同じキャラでもサイズによってポージングが異なるから、セットで使うのも一興。どちらのサイズもななめがけでき、デイリーにもトラベルシーンにも大活躍してくれる。
トートに装着したいのが「アクリルチャーム」(2090円)。カラビナに大きめのキャラクターチャームと、ブランドロゴパーツが揺れる愛らしいデザインだ。
日常使いはもちろん、旅行ではグルーミンググッズやモバイルアクセを収納するのにも便利な「キャンバスポーチ」(2970円)は、楽しいカラーリングがとびきりキュート！「アクリルチャーム」を提げられるループがついていたりと、細部まで気が利いている。
スーツケースの目印として使われる「ジャガードラゲッジタグ」(2530円)だけど、デザインがかわいいから普段のバッグにも飾りたい！このタグをバッグにつけたら、いつもの街も旅先のように感じられるかも。
バイカラーとキャラクターたちのフォトプリントがあしらわれた「マルチビニールケース」(1650円)は、「セサミストリート」の人気者5人をフィーチャー。中身が見えるビニール素材なので、紛失したくない重要書類やチケット、パスポートにレシートなどを収納するのにぴったり！
以上のグッズに加えて、カフェエリアでは「TRAVELキャラクターラテ」(650円)を提供。「LET'S TRAVEL TOGETHER」シリーズ限定デザインのラテアートは、全3種類。アイスかホットを選べる。
トラベルコレクションのグッズは、「セサミストリートマーケット」の池袋サンシャインシティ店、アーバンドック ららぽーと豊洲店、阪神梅田本店、玉川高島屋S.C.店およびオフィシャルオンラインストアにて、2026年4月16日より発売中だ。ぜひチェックしてみて！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2026 Sesame Workshop
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ゴールデンウィークを目前にした今、旅に出たい気分が高まっている人も多いはず。空港までの道のりや、目的地へ向かう移動時間に感じる、あのワクワクする気分を表現したのが「LET'S TRAVEL TOGETHER」コレクションだ。実際の旅行で使うのはもちろんのこと、日常生活でも旅の高揚感を味わえるラインナップとなっている。
「トートバッグ」(3520円)と「ミニトートバッグ」(2750円)は、エルモ、クッキーモンスター、オスカーの全3種。同じキャラでもサイズによってポージングが異なるから、セットで使うのも一興。どちらのサイズもななめがけでき、デイリーにもトラベルシーンにも大活躍してくれる。
トートに装着したいのが「アクリルチャーム」(2090円)。カラビナに大きめのキャラクターチャームと、ブランドロゴパーツが揺れる愛らしいデザインだ。
日常使いはもちろん、旅行ではグルーミンググッズやモバイルアクセを収納するのにも便利な「キャンバスポーチ」(2970円)は、楽しいカラーリングがとびきりキュート！「アクリルチャーム」を提げられるループがついていたりと、細部まで気が利いている。
スーツケースの目印として使われる「ジャガードラゲッジタグ」(2530円)だけど、デザインがかわいいから普段のバッグにも飾りたい！このタグをバッグにつけたら、いつもの街も旅先のように感じられるかも。
バイカラーとキャラクターたちのフォトプリントがあしらわれた「マルチビニールケース」(1650円)は、「セサミストリート」の人気者5人をフィーチャー。中身が見えるビニール素材なので、紛失したくない重要書類やチケット、パスポートにレシートなどを収納するのにぴったり！
以上のグッズに加えて、カフェエリアでは「TRAVELキャラクターラテ」(650円)を提供。「LET'S TRAVEL TOGETHER」シリーズ限定デザインのラテアートは、全3種類。アイスかホットを選べる。
トラベルコレクションのグッズは、「セサミストリートマーケット」の池袋サンシャインシティ店、アーバンドック ららぽーと豊洲店、阪神梅田本店、玉川高島屋S.C.店およびオフィシャルオンラインストアにて、2026年4月16日より発売中だ。ぜひチェックしてみて！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2026 Sesame Workshop