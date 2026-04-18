しゅわっとレモンで気分爽快！毎日のリフレッシュにぴったりな【キリン】キリンレモン500ml×24本がAmazonでまとめてお買い得！
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しゅわっとレモンで気分爽快♪部活や仕事のお供に！【キリン】キリンレモン500ml×24本で毎日リフレッシュ！Amazonでまとめてお買い得！
「キリンレモン」は発売95周年を迎えた、すっきりおいしい透明レモン炭酸。切りたてのレモンのような爽やかですっきりとしたレモンのおいしさが楽しめる味覚の透明炭酸。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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誕生当時の思想に基づき、こだわり抜いて作った、すっきりおいしい正統透明炭酸。
こだわり抜いて作った、すっきりおいしい正統透明レモン炭酸。
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瀬戸内レモンエキス使用、強炭酸、純水使用。
※無果汁
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