大人かわいいデザインで寝室をやさしく彩る♡スヌーピーと過ごす癒しの時間【西川】ピローケースがAmazonで絶賛販売中！
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眠る時間がもっと楽しみに♡上品かわいいスヌーピーデザインの【西川】ピローケースがAmazonで人気！
世界中で愛される「スヌーピー」のピローケース。いつも犬小屋の屋根で眠っているスヌーピーと眠りをテーマにしたMORE SLEEPシリーズ。鼻先まで脱力しているスヌーピーが可愛いデザイン。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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天然素材のコットン100%でお肌にやさしい肌触り。
出し入れ簡単・金具が当たらないのがうれしい、ファスナーなしの中かぶせ式。
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洗濯機で洗えるのでいつでも清潔に使用できる。(洗濯ネット使用)
(C) 2024 Peanuts Worldwide LLC
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