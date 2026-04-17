洗剤も柔軟剤も自動投入で手間いらず！忙しい毎日をサポートする【東芝】ドラム式洗濯乾燥機がAmazonで登場中！忙しい新生活におすすめ♪
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家事の負担をぐっと軽減！全自動でラクに仕上がる【東芝】洗濯乾燥機がAmazonで人気！今すぐチェックしよう！
抗菌ウルトラファインバブル洗浄W、液体洗剤・柔軟剤自動投入搭載の基本機能充実モデル。汗の臭いも、部屋干し臭も、その原因からしっかり防ぐ。さらに、エリ元や袖口の皮脂汚れを、冷たい水でもキレイに落とせる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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水道水を抗菌水に変えてお洗濯。水道水が抗菌水ユニットを通ることで、Ag+抗菌ビーズから銀イオンが溶け出し洗いもすすぎも抗菌水で行う。ウルトラファインバブルとともに繊維のすき間に入り込み、衣類にしっかり浸透し、洗濯のたびに衣類を抗菌する。
洗濯機が、洗濯物に適した使用量を見きわめて、液体洗剤と柔軟剤を自動で投入する。洗濯のたびに量って入れる手間もなくなり、使いすぎも防ぐ。また、自動投入タンクの液体洗剤と柔軟剤が少なくなると、補充をお知らせする。
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温風と風量で衣類を舞い上げながら乾燥。シワを抑えて、上質に仕上げるのでアイロンを掛ける手間が省ける。
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