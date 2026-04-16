冷蔵庫からそのまま注げて超便利！省スペースでスッキリ収まる【山崎実業】蛇口付きドリンクサーバーがAmazonで販売中！便利生活を満喫しよう！
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冷蔵庫からそのまま注げる！【山崎実業】の冷蔵庫にすっきり収まる便利な蛇口付きドリンクサーバーがAmazonで販売中！便利生活を満喫しよう！
冷蔵庫に入れたまま、レバーを上下に倒すだけで冷たいお茶を簡単に注げるコンパクトなドリンクサーバー。パーティなどでも活躍する大容量2.8リットル。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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大容量2.8リットルで収まりの良い形状。冷蔵庫の奥行きと高さに合わせた、スリムに収まる形状。冷蔵庫に入れたままで直接ドリンクを注げる。
仕切り付きでフレーバーウォーターの具材やお茶パックが注ぎ口を塞ぐのを防ぐ。容器の底は傾斜付き。残量が少なくなっても安定して注げる。
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パーツは全て分解でき、洗うことができるので清潔に保てる。食洗機OK。
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仕切り付きでフレーバーウォーターの具材やお茶パックが注ぎ口を塞ぐのを防ぐ。容器の底は傾斜付き。残量が少なくなっても安定して注げる。
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