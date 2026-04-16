見るたびに心がほっと和む♡ガラスの中でゆらめくフロートが美しい【茶谷産業】ムーミンのガラス温度計で、毎日の気温チェックが楽しくなる♪Amazonで今すぐゲット！
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ただの温度計じゃない！眺めて癒されるデザインが魅力の【茶谷産業】ムーミンのガラス温度計で、お部屋時間がもっと楽しく♪Amazonで販売中！
物理学者のガリレオ・ガリレイが発見した「液体の比重が気温によって変化する」原理を用いて作られたガリレオ温度計。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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気温によるガラス球体の浮き沈みで温度を示し、ガラス球体についたプレートで温度を読み取る。
ピンクのかわいいガラス球を、ムーミンとリトルミイが一緒に眺めているイラストに癒やされる。
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ガラスの透明感はどんなインテリアにも馴染みやすく、ギフトにもおすすめ。
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