とうとう玄関で帰りを待つまでになってしまった


【漫画】本編を読む

狭い檻に閉じ込められていた1匹の猫。そこへ現れた男性は、不審な目を向ける猫とは対照的に、あふれんばかりの喜びを顔に浮かべていた。2025年2月22日の「猫の日」に投稿され、12.9万いいねを獲得したかっく(@cak221)さんの創作漫画『愛に理由はないから』は、そんな1匹の猫と人間の心の交流を、猫の視点から情緒豊かに描き出している。

檻から出された猫が連れていかれたのは、男性の自宅という名の「軟禁場所」だった。しかし、そこでは毎日おいしい食事が提供され、遠慮がちな手つきで優しく撫でられる日々が待っていた。ひとりでたくましく生きることこそが強い生き方だと信じていた猫にとって、この穏やかな生活は戸惑いとともに、心地よい変化をもたらしていく。

　

■「たくましく生きるのが強いと思っていた」。孤高の猫が知った、待つ時間の寂しさ

とうとう玄関で帰りを待つまでになってしまった


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誰にも頼らずに生きてきたはずが、いつしか男性の不在に無性の寂しさを覚えるようになる。「早く帰ってこい」。出かける後ろ姿を見送る猫の胸中には、かつてなかった感情が芽生えていた。男性の帰りを待ちわびるようになった猫の姿は、猫を飼うすべての人に、切なくも温かい「いい意味でのダメージ」を与える。

かっくさんは毎年「猫の日」に合わせて、猫にちなんだショート漫画を投稿している。本作に対してSNSでは「うちの保護猫を思い出す」といった声が続出し、コメント欄は読者による愛猫自慢や思い出話で花が咲く。理由もなく注がれる無償の愛に、猫が少しずつ心を開き、やがて「家族」になっていく過程が、多くの人の涙を誘っている。

■毎年恒例の「猫の日」投稿。読者の猫談義が彩る、特別な1日

かっくさんの作品は、猫と人間が築く「言葉を超えた信頼関係」を鋭く、かつ優しく捉えている。警戒心に満ちていた目が、月日とともに「ずっと一緒にいたい」という熱を帯びていく。その繊細な変化の描写こそが、本作が10万件を超える支持を集めた理由だろう。

画像提供：かっく(@cak221)

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