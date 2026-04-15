「自宅へ軟禁された」不信感いっぱいの檻から、毎日撫でられる日々へ。保護猫が「愛に理由はない」と悟るまで【作者に聞く】

「自宅へ軟禁された」不信感いっぱいの檻から、毎日撫でられる日々へ。保護猫が「愛に理由はない」と悟るまで【作者に聞く】