「自宅へ軟禁された」不信感いっぱいの檻から、毎日撫でられる日々へ。保護猫が「愛に理由はない」と悟るまで【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
狭い檻に閉じ込められていた1匹の猫。そこへ現れた男性は、不審な目を向ける猫とは対照的に、あふれんばかりの喜びを顔に浮かべていた。2025年2月22日の「猫の日」に投稿され、12.9万いいねを獲得したかっく(@cak221)さんの創作漫画『愛に理由はないから』は、そんな1匹の猫と人間の心の交流を、猫の視点から情緒豊かに描き出している。
■「たくましく生きるのが強いと思っていた」。孤高の猫が知った、待つ時間の寂しさ
誰にも頼らずに生きてきたはずが、いつしか男性の不在に無性の寂しさを覚えるようになる。「早く帰ってこい」。出かける後ろ姿を見送る猫の胸中には、かつてなかった感情が芽生えていた。男性の帰りを待ちわびるようになった猫の姿は、猫を飼うすべての人に、切なくも温かい「いい意味でのダメージ」を与える。
かっくさんは毎年「猫の日」に合わせて、猫にちなんだショート漫画を投稿している。本作に対してSNSでは「うちの保護猫を思い出す」といった声が続出し、コメント欄は読者による愛猫自慢や思い出話で花が咲く。理由もなく注がれる無償の愛に、猫が少しずつ心を開き、やがて「家族」になっていく過程が、多くの人の涙を誘っている。
■毎年恒例の「猫の日」投稿。読者の猫談義が彩る、特別な1日
かっくさんの作品は、猫と人間が築く「言葉を超えた信頼関係」を鋭く、かつ優しく捉えている。警戒心に満ちていた目が、月日とともに「ずっと一緒にいたい」という熱を帯びていく。その繊細な変化の描写こそが、本作が10万件を超える支持を集めた理由だろう。
画像提供：かっく(@cak221)
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