地図モチーフのスヌーピーグッズが登場！PEANUTS×Map Design GALLERYのコラボがかわいすぎる
地図がデザインされた文具・雑貨ブランド「Map Design GALLERY」から、スヌーピーが登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」を迎えたコラボコレクションをリリース！本記事では、ブランドの背景とコラボのテーマを深掘りしていく。
【写真】PEANUTS×Map Design GALLERYコラボデザイングッズを見る
■地図にちなんだブランド「Map Design GALLERY」とは
「Map Design GALLERY」は、多彩な地図サービスを提供する、あの「ゼンリン」を母体とするブランド。「ゼンリン」が保有する日本全国の詳細かつ緻密な地図データ、さらには西洋製の日本古地図をデザインの題材とし、文具や雑貨を展開している。ブランドコンセプトは、「地図から始まるつながりを」。地図を通じ、場所と場所、人と場所、思いと想いを結ぶきっかけづくりを大切に、アイテムを開発しているという。
今回のコラボでは、テーマに「旅・冒険」を掲げ、スヌーピーたちが地図の世界に入り込んでさまざまな場所を訪れる様子をデザインに落とし込んだそう。身につけた「Map Design GALLERY」のコラボアイテムは、会話のきっかけになったり、旅先を選ぶ理由になったりするはずだ。
■コラボアイテムの軸になる3つのデザインを解説！
「Map Design GALLERY」と「PEANUTS」のコラボアイテムには、3つのモチーフが採用されている。
まずひとつめが「パイレーツ」。海賊に扮したスヌーピーとピーナッツ・ギャングが、地図を広げて今まさに大海原へと進もうとする--そんな空想を描いたのがこのモチーフだ。グラフィックに取り入れられているのは、「ゼンリン」が所蔵する古地図。ロマンあふれるデザインにワクワクが止まらない！
次なるモチーフは「地図記号」。採鉱地にはビーグルスカウト、博物館にはハットと革靴スタイル、漁港にはマリンルック、果樹園にはハットスタイル、温泉にはリラックスしたスヌーピーとウッドストック、ヤシ科樹林にはサーフボードを担いだジョー・クール、城跡にはガイドブックを読むスヌーピーと、地図記号とそのシチュエーションにちなんだコスチューム姿のスヌーピーが描かれる。
最後のモチーフは「九州地方」。「ゼンリン」の本拠地である福岡県北九州市にちなんだテーマだ。佐賀県の気球、熊本県の馬など、九州7県を象徴する乗り物にスヌーピーが乗っているアートが抜群にかわいらしい。九州地方の地図を大胆にあしらったデザインもユニークだ。
■コラボアイテムは全6アイテム！どれもハイセンスで日常使いにぴったり
毎日使える日常的なアイテムながら、持っているだけでどこか遠くへ旅にでかけたくなる！魅力がたっぷり詰まった6アイテムの全ラインナップをチェックしていこう。
持ち手が長めの「トートバッグ」(各3300円)は、「パイレーツ」「地図記号」「九州地方」の3種類。差し色としても優秀なカラーリングにも注目して。
「ピンバッジ」(パイレーツ1980円、地図記号・九州地方1430円)は、全部で9種類。うち、「パイレーツ」の2種類のみ2個セットで、「地図記号」が5種、「九州地方」がカラーとモノクロの2種あり。全部集めたくなるかわいさ！
「パイレーツ」「地図記号」「九州地方」がそれぞれ2種ずつの「アクリルキーホルダー」(各1760円)は、友だちやカップルでおそろいにするのもおすすめ。
50×50センチの大判で、お弁当を包むランチクロスとしても使える「ハンカチ」(各1980円)は、「パイレーツ」と「地図記号」の2種。古地図と地図記号に思わず見入ってしまいそうな、「Map Design GALLERY」ならではのデザインだ。
「Tシャツ」(各4180円)は、グレージュの「パイレーツ」とホワイトの「地図記号」と、2種あり。女性向けのシルエットで、サイズはMとLの2サイズ。どちらもシンプルなコーデに映えそう。
半月型で中身を取り出しやすい「ポーチ」(各2530円)は、全部で3種類。内ポケットやダブルファスナーなど、見た目だけでなく使いやすさにもこだわりを感じさせるアイテム。
以上のアイテムは「Map Design GALLERY」の店頭およびオンラインストアにて購入可能。ぜひチェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
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■地図にちなんだブランド「Map Design GALLERY」とは
今回のコラボでは、テーマに「旅・冒険」を掲げ、スヌーピーたちが地図の世界に入り込んでさまざまな場所を訪れる様子をデザインに落とし込んだそう。身につけた「Map Design GALLERY」のコラボアイテムは、会話のきっかけになったり、旅先を選ぶ理由になったりするはずだ。
■コラボアイテムの軸になる3つのデザインを解説！
「Map Design GALLERY」と「PEANUTS」のコラボアイテムには、3つのモチーフが採用されている。
まずひとつめが「パイレーツ」。海賊に扮したスヌーピーとピーナッツ・ギャングが、地図を広げて今まさに大海原へと進もうとする--そんな空想を描いたのがこのモチーフだ。グラフィックに取り入れられているのは、「ゼンリン」が所蔵する古地図。ロマンあふれるデザインにワクワクが止まらない！
次なるモチーフは「地図記号」。採鉱地にはビーグルスカウト、博物館にはハットと革靴スタイル、漁港にはマリンルック、果樹園にはハットスタイル、温泉にはリラックスしたスヌーピーとウッドストック、ヤシ科樹林にはサーフボードを担いだジョー・クール、城跡にはガイドブックを読むスヌーピーと、地図記号とそのシチュエーションにちなんだコスチューム姿のスヌーピーが描かれる。
最後のモチーフは「九州地方」。「ゼンリン」の本拠地である福岡県北九州市にちなんだテーマだ。佐賀県の気球、熊本県の馬など、九州7県を象徴する乗り物にスヌーピーが乗っているアートが抜群にかわいらしい。九州地方の地図を大胆にあしらったデザインもユニークだ。
■コラボアイテムは全6アイテム！どれもハイセンスで日常使いにぴったり
毎日使える日常的なアイテムながら、持っているだけでどこか遠くへ旅にでかけたくなる！魅力がたっぷり詰まった6アイテムの全ラインナップをチェックしていこう。
持ち手が長めの「トートバッグ」(各3300円)は、「パイレーツ」「地図記号」「九州地方」の3種類。差し色としても優秀なカラーリングにも注目して。
「ピンバッジ」(パイレーツ1980円、地図記号・九州地方1430円)は、全部で9種類。うち、「パイレーツ」の2種類のみ2個セットで、「地図記号」が5種、「九州地方」がカラーとモノクロの2種あり。全部集めたくなるかわいさ！
「パイレーツ」「地図記号」「九州地方」がそれぞれ2種ずつの「アクリルキーホルダー」(各1760円)は、友だちやカップルでおそろいにするのもおすすめ。
50×50センチの大判で、お弁当を包むランチクロスとしても使える「ハンカチ」(各1980円)は、「パイレーツ」と「地図記号」の2種。古地図と地図記号に思わず見入ってしまいそうな、「Map Design GALLERY」ならではのデザインだ。
「Tシャツ」(各4180円)は、グレージュの「パイレーツ」とホワイトの「地図記号」と、2種あり。女性向けのシルエットで、サイズはMとLの2サイズ。どちらもシンプルなコーデに映えそう。
半月型で中身を取り出しやすい「ポーチ」(各2530円)は、全部で3種類。内ポケットやダブルファスナーなど、見た目だけでなく使いやすさにもこだわりを感じさせるアイテム。
以上のアイテムは「Map Design GALLERY」の店頭およびオンラインストアにて購入可能。ぜひチェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC