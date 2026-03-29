【ホラー】「人を迷わせる悪霊」が無自覚に人間に貢献し大活躍！退治せずに活用する霊能者の男が優秀【作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
オープン以来、1人もお客がやってこないクレープ店。その原因は「人を迷わせる悪霊」の仕業だった。それを見抜いた不気味な男は、悪霊に「イタズラをするなら――もっと面白いのがあるよ」と提案し……。
以前、矢薙(@yanaginga)さんがX(旧Twitter)に投稿し、2.3万件を超える「いいね」を集める創作漫画「悪霊を退治する人の話」。不穏な笑みを浮かべ霊を手なずける男による予想外な形での“悪霊退治”に「めちゃいい話」「適材適所」と多くの反響を呼んでいる作品だ。
■エピソードは悪霊の能力から考えると作りやすい
本作「悪霊を退治する人の話」シリーズは、透明人間を題材にした作品のアイデアから生まれたという作者の矢薙さん。“見えない人に霊が道を導く話”を自身で描いたのが、シリーズ第1話で、その後、“悪霊をやっつけずに退治する”という独創的な形で描かれるようになった変遷がある。矢薙さんの描き方としては「悪霊の能力から考える場合と、オチからの逆算で考える場合の2パターンがある」といい、「人を乗っ取る悪霊関連の話は前者にあたるので、比較的話が作りやすいです」と教えてくれた。
主人公を霊能者という極端な設定にしたのは、短編という限られた尺の中で「前振りに時間を使わず、キャラクターを即座に理解してもらうため」だという。さらに「オチとのギャップを際立たせるために意図したキャラクター像として生み出したもの」とも明かす。作者の矢薙さんは、本作の制作において「後味の悪い終わり方にならないこと」を重視しており、作中には必ず読者の心が温まるようなシーンを盛り込むよう心がけているそうだ。
本作のシリーズではさまざまな悪霊に能力の使い道を誘導し、霊を始末することなく悪霊退治をする霊能者の男の活躍が描かれる。店に客が集まるようになった店主、近隣の強盗の発生率が下がった署長、楽しいイタズラができてご機嫌の“元”悪霊は結果的に、社会の役に立っているとは気づいていないが、どのエピソードでも誰もが笑顔の結末を迎えている。ぜひチェックして欲しい。
取材協力：矢薙(@yanaginga)
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