パッキンの紛失や付け忘れに、もう悩まない。せんとパッキンが一つになった革新のまる洗ユニットを【サーモス】の水筒がAmazonに登場中‼
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食洗機にポンと入れるだけ。ボトルの奥まで、毎日清潔で透き通るような飲み心地をその手に【サーモス】の真空断熱カップがAmazonに登場!
お手入れの常識を覆す「まる洗ユニット」を採用したこのケータイマグは、せんとパッキンが一体化した画期的な構造を誇る。パーツを細かく分解する手間がなく、取り外してそのまま洗えるため、忙しい朝や疲れた夜のメンテナンスを劇的に楽にしてくれる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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ステンレス製魔法びん構造による高い保温・保冷力はもちろん、細部まで使い勝手にこだわっている。パッキンの隙間に水滴が溜まり、蓋を開けた瞬間にしずくが垂れるのを防ぐ独自形状を採用しており、デスクや衣服を濡らす心配もない。また、スクリュータイプのせんユニットを外せば、金属ならではの滑らかで口当たりの良い飲み口が、飲料本来の美味しさを直接届けてくれる。
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本体は軽量・コンパクト設計でありながら、スポーツ飲料にも対応するタフな仕様となっている。さらに、ボトル本体からユニットまで全パーツが食洗機に対応しているため、常に新品のような清潔さを保つことが可能だ。
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この一本があれば、飲み物の温度だけでなく、あなたの貴重な時間までもしっかりと守ってくれるだろう。
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