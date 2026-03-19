【クレーム】電車の発車を「少しぐらい待てや!!」乗り遅れた客が逆ギレ…駅員を救った“乗客の痛快な一言”【作者に聞く】

【クレーム】電車の発車を「少しぐらい待てや!!」乗り遅れた客が逆ギレ…駅員を救った“乗客の痛快な一言”【作者に聞く】