【クレーム】電車の発車を「少しぐらい待てや!!」乗り遅れた客が逆ギレ…駅員を救った“乗客の痛快な一言”【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
駅員として働いた経験をもとに、駅の日常を描く漫画をSNSやブログで発表しているザバック(@theback_blog)さん。ユニークな動物キャラクターとともに、駅員の現場で起きる出来事をコミカルかつリアルに描いた作品が人気を集めている。今回はブログで公開されているシリーズ「100日後にやめる契約駅員さん」から、駆け込み乗車に失敗した乗客とのやり取りを描いたエピソードを紹介するとともに、作品の背景についてザバックさんに話を聞いた。
■駆け込み失敗から始まる逆ギレ劇場
ある日、電車に駆け込もうとして乗り遅れた男性客が駅員のペン助のもとにやって来た。ところが、その男性は反省するどころか「少しぐらい待てや!!殿様商売のつもりか!?」といきなり逆ギレ。「電車に乗り遅れて人生変わるやつもおるんやぞ!!」と不満をぶつけ続けるのだった。
■思わぬ援護射撃！
その様子を見ていた女性客が、しびれを切らしたように口を開く。「いい加減にしてくんない？こっちもずっと待ってんだけど…」。さらに「そもそも時間管理ができてないアンタに原因があるでしょ？文句言う暇があるならタクシー使いなよ」と一刀両断。駅員にとっては、まさに思わぬ援護射撃だった。
男性客はなおも納得していない様子だったが、駅にはさまざまな人が利用する一方で、ときにはこうして駅員の立場を理解してくれる乗客もいる。現場の空気をリアルに伝えるエピソードである。
■「この話は実話です!!」作者が明かす裏側
ザバックさんによると、この出来事は実際にあった話だという。「この話は実話です!!この一件以来、こちらの女性のお客さんとはすっかり仲良くなりました」と振り返る。
さらに駅員という仕事については、「駅員は基本的に泊まり勤務なので、朝から翌日の朝まで働きます。お昼前には家に帰れるので、非番の時間は副業に力を入れています。非番で自分の時間が取れることが、僕にとって一番よかったことです…もちろんめちゃくちゃ眠いですけど(笑)」と語る。過酷な勤務のなかにも、自分の時間を作れる点が魅力だと感じているようだ。
取材協力：ザバック(@theback_blog)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
駅員として働いた経験をもとに、駅の日常を描く漫画をSNSやブログで発表しているザバック(@theback_blog)さん。ユニークな動物キャラクターとともに、駅員の現場で起きる出来事をコミカルかつリアルに描いた作品が人気を集めている。今回はブログで公開されているシリーズ「100日後にやめる契約駅員さん」から、駆け込み乗車に失敗した乗客とのやり取りを描いたエピソードを紹介するとともに、作品の背景についてザバックさんに話を聞いた。
ある日、電車に駆け込もうとして乗り遅れた男性客が駅員のペン助のもとにやって来た。ところが、その男性は反省するどころか「少しぐらい待てや!!殿様商売のつもりか!?」といきなり逆ギレ。「電車に乗り遅れて人生変わるやつもおるんやぞ!!」と不満をぶつけ続けるのだった。
■思わぬ援護射撃！
その様子を見ていた女性客が、しびれを切らしたように口を開く。「いい加減にしてくんない？こっちもずっと待ってんだけど…」。さらに「そもそも時間管理ができてないアンタに原因があるでしょ？文句言う暇があるならタクシー使いなよ」と一刀両断。駅員にとっては、まさに思わぬ援護射撃だった。
男性客はなおも納得していない様子だったが、駅にはさまざまな人が利用する一方で、ときにはこうして駅員の立場を理解してくれる乗客もいる。現場の空気をリアルに伝えるエピソードである。
■「この話は実話です!!」作者が明かす裏側
ザバックさんによると、この出来事は実際にあった話だという。「この話は実話です!!この一件以来、こちらの女性のお客さんとはすっかり仲良くなりました」と振り返る。
さらに駅員という仕事については、「駅員は基本的に泊まり勤務なので、朝から翌日の朝まで働きます。お昼前には家に帰れるので、非番の時間は副業に力を入れています。非番で自分の時間が取れることが、僕にとって一番よかったことです…もちろんめちゃくちゃ眠いですけど(笑)」と語る。過酷な勤務のなかにも、自分の時間を作れる点が魅力だと感じているようだ。
取材協力：ザバック(@theback_blog)
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