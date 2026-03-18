DEAN ＆ DELUCAから初のベビーシリーズ！ギフトにもぴったりなベビーグッズがオンラインストア限定で登場
食のセレクトショップとして知られる「DEAN ＆ DELUCA (ディーン＆デルーカ)」。トートバッグやキッチンウェアなど、オリジナルアイテムも人気だが、今回、ベビー向けシリーズがオンラインストア限定で発売された。
【画像】DEAN ＆ DELUCAから初のベビーシリーズをもっと見る
■ベビーと過ごす日々に寄り添うコレクション
ディーン＆デルーカが提案するのは、ベーシックなカラーで空間になじむデザインと、素材の心地よさにこだわったベビーアイテム。テーブルウェア、ベビーウェア、ペアレンツバッグなど、日々の生活に寄り添ってくれるものばかり。
「食するよろこび」を提案してきたディーン＆デルーカだから、初めて“食べる”ことを体験するベビーアイテムにもこだわっている。テーブルウェアの注目は、神奈川県小田原の職人が丁寧に削って仕上げた「木のうつわ」。
「天然木お食事ギフト(欅・胡桃・桜・楓)」(1万3200円)では異なる木材を使用。お食い初めなどのお祝い事はもちろん、毎日使っていくことで生活になじんでいくのも楽しめる。お祝いやギフトとして贈るのにもおすすめ。
また、電子レンジや食洗機対応で、日常使いにより配慮された樹脂の器やカトラリーをセットにした「テーブルウェアギフト」(9680円)も。プレートとボウルは内側がわずかに反り返ったユニバーサルデザインになっている。同じライトグレーの「両手ストローマグ」(2090円)とセットでそろえるのもいい。さらに「シルバーメッキ カトラリーギフト」(6380円)は、出産祝いなどのギフトにも。
■オーガニックコットンを職人が丁寧に織り上げる
ベビーウェアは、オーガニックコットンを使用。愛媛県今治の職人が丁寧に織り上げた、赤ちゃんの肌にも優しい使い心地。「スタイ」や「スリーパー」は、表を無地のガーゼ、裏をストライプ柄のパイル地で仕立てた、柔らかい肌触りになっている。
「スワドル」はガーゼならではの優しい肌触りと高い吸水性が特徴。おくるみとして使えるだけでなく、お昼寝のときの肌掛けやひざ掛けなどにも使える。おでかけのときなどにも活躍する一枚になりそう。
バスタオルやフェイスタオル、ハンカチタオルは何枚あっても困らない必需品。上質で柔らかい肌触りで、毎日のケアに寄り添うアイテムだ。白とグレーのシンプルなデザインはギフトとしても重宝しそう。
赤ちゃん連れのおでかけのお供に便利な「ペアレンツバッグ」も登場。軽量で耐久性にも優れたナイロン素材「CORDURA(R) fabric」を使用し、手持ち、肩がけ、斜めがけに対応できるハンドルとショルダー紐付き。パパママ兼用のバッグだが、シンプルなデザインで大容量なので長く使えるのも魅力。
また、着替えや小物を収納できる巾着ポーチも2種展開。着替えなどを入れるのにぴったりの大きいサイズと、小さいサイズはマグや小物などの収納に。バッグの中の荷物を整理しておけるので、おでかけのときも必要なものがサッと取り出せて便利。
ディーン＆デルーカらしいベーシックカラーで、赤ちゃんのいる家庭にも、ギフトとして選ぶにも使いやすいものばかり。ぜひ、チェックしてみよう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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■ベビーと過ごす日々に寄り添うコレクション
ディーン＆デルーカが提案するのは、ベーシックなカラーで空間になじむデザインと、素材の心地よさにこだわったベビーアイテム。テーブルウェア、ベビーウェア、ペアレンツバッグなど、日々の生活に寄り添ってくれるものばかり。
「食するよろこび」を提案してきたディーン＆デルーカだから、初めて“食べる”ことを体験するベビーアイテムにもこだわっている。テーブルウェアの注目は、神奈川県小田原の職人が丁寧に削って仕上げた「木のうつわ」。
「天然木お食事ギフト(欅・胡桃・桜・楓)」(1万3200円)では異なる木材を使用。お食い初めなどのお祝い事はもちろん、毎日使っていくことで生活になじんでいくのも楽しめる。お祝いやギフトとして贈るのにもおすすめ。
また、電子レンジや食洗機対応で、日常使いにより配慮された樹脂の器やカトラリーをセットにした「テーブルウェアギフト」(9680円)も。プレートとボウルは内側がわずかに反り返ったユニバーサルデザインになっている。同じライトグレーの「両手ストローマグ」(2090円)とセットでそろえるのもいい。さらに「シルバーメッキ カトラリーギフト」(6380円)は、出産祝いなどのギフトにも。
■オーガニックコットンを職人が丁寧に織り上げる
ベビーウェアは、オーガニックコットンを使用。愛媛県今治の職人が丁寧に織り上げた、赤ちゃんの肌にも優しい使い心地。「スタイ」や「スリーパー」は、表を無地のガーゼ、裏をストライプ柄のパイル地で仕立てた、柔らかい肌触りになっている。
「スワドル」はガーゼならではの優しい肌触りと高い吸水性が特徴。おくるみとして使えるだけでなく、お昼寝のときの肌掛けやひざ掛けなどにも使える。おでかけのときなどにも活躍する一枚になりそう。
バスタオルやフェイスタオル、ハンカチタオルは何枚あっても困らない必需品。上質で柔らかい肌触りで、毎日のケアに寄り添うアイテムだ。白とグレーのシンプルなデザインはギフトとしても重宝しそう。
赤ちゃん連れのおでかけのお供に便利な「ペアレンツバッグ」も登場。軽量で耐久性にも優れたナイロン素材「CORDURA(R) fabric」を使用し、手持ち、肩がけ、斜めがけに対応できるハンドルとショルダー紐付き。パパママ兼用のバッグだが、シンプルなデザインで大容量なので長く使えるのも魅力。
また、着替えや小物を収納できる巾着ポーチも2種展開。着替えなどを入れるのにぴったりの大きいサイズと、小さいサイズはマグや小物などの収納に。バッグの中の荷物を整理しておけるので、おでかけのときも必要なものがサッと取り出せて便利。
ディーン＆デルーカらしいベーシックカラーで、赤ちゃんのいる家庭にも、ギフトとして選ぶにも使いやすいものばかり。ぜひ、チェックしてみよう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。