天井までを使い尽くす、究極の壁面ライブラリー。スリムさと安定感を両立した突っ張り設計【山善】の本棚がAmazonに登場中‼
無駄を削ぎ落とす可動棚。収納物に合わせて高さを最適化し、隙のない整理整頓を【山善】の本棚がAmazonに登場!
山善の本棚は、部屋の広さを変えずに収納力を劇的に向上させる、天井突っ張り式のブックケースである。最大の利点は、縦の空間を余すところなく活用できる点にある。突っ張り式を採用することで、スリムな高身長設計でありながら揺れに強く、大切な蔵書を支える絶対的な安定感を実現した。
奥行きはわずか18.5センチメートル。廊下やワンルームの壁面に設置しても圧迫感を与えず、空間を広々と保ったまま大量の書籍を整理できる。高さは166センチメートルから最大231センチメートルまで調節可能で、住まいの天井高や収納したいボリュームに合わせて柔軟に対応。さらに可動式の棚板により、数センチメートル単位で無駄なスペースを排除した、効率的で美しいパッキングが可能となる。
サイズ違いを組み合わせたり、複数台を並べて壁一面を収納にしたりと、自由自在なカスタマイズ性も魅力だ。本体重量もしっかりと分散される設計で、耐荷重性能にも信頼がおける。
単なる棚の域を超え、住まいに洗練された知性と整頓をもたらすこの一台。暮らしの質を一段引き上げたいすべての方に、自信を持っておすすめする収納ソリューションだ。
