前後2列の圧倒的収納力。お気に入りの一冊を、すべて美しく整列させる【山善】の本棚がAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
2センチメートルのこだわり。可動棚が叶える、隙間ゼロのパーフェクト収納【山善】の本棚がAmazonに登場!
山善の本棚は、限られたスペースを最大限に活用し、住まいを劇的にスッキリさせる大容量のオープンラックである。奥行き29センチメートルというコンパクトな設計ながら、コミックを前後2列に並べられる驚異的な収納力を誇る。幅も4サイズから展開されており、設置場所の広さに合わせた最適な選択が可能だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
使い勝手を左右する棚板は、約2センチメートル間隔で細かく位置を調整できる可動式を採用している。文庫本から大型の絵本、図鑑まで、収納物に合わせて無駄な隙間を作らず、出し入れのしやすさを徹底的に追求した。背面には巾木を避けるためのカット加工が施されており、壁にぴったりと寄せて設置できる。これにより、埃が溜まりやすい壁との隙間を最小限に抑え、日々の掃除の負担を軽減してくれる。
→【アイテム詳細を見る】
一人暮らしのワンルームから、家族が集うリビングまで、あらゆる住空間に馴染む洗練された佇まいが魅力だ。ライフスタイルの変化に合わせて収納設定を自由に変えられるこの一品は、整理整頓の質を高め、心地よい毎日を演出してくれるだろう。
→【アイテム詳細を見る】
理想のライブラリー空間を構築するための、まさに「賢い選択」といえる収納アイテムを、ぜひ手に入れてほしい。
2センチメートルのこだわり。可動棚が叶える、隙間ゼロのパーフェクト収納【山善】の本棚がAmazonに登場!
山善の本棚は、限られたスペースを最大限に活用し、住まいを劇的にスッキリさせる大容量のオープンラックである。奥行き29センチメートルというコンパクトな設計ながら、コミックを前後2列に並べられる驚異的な収納力を誇る。幅も4サイズから展開されており、設置場所の広さに合わせた最適な選択が可能だ。
→【アイテム詳細を見る】
使い勝手を左右する棚板は、約2センチメートル間隔で細かく位置を調整できる可動式を採用している。文庫本から大型の絵本、図鑑まで、収納物に合わせて無駄な隙間を作らず、出し入れのしやすさを徹底的に追求した。背面には巾木を避けるためのカット加工が施されており、壁にぴったりと寄せて設置できる。これにより、埃が溜まりやすい壁との隙間を最小限に抑え、日々の掃除の負担を軽減してくれる。
→【アイテム詳細を見る】
一人暮らしのワンルームから、家族が集うリビングまで、あらゆる住空間に馴染む洗練された佇まいが魅力だ。ライフスタイルの変化に合わせて収納設定を自由に変えられるこの一品は、整理整頓の質を高め、心地よい毎日を演出してくれるだろう。
→【アイテム詳細を見る】
理想のライブラリー空間を構築するための、まさに「賢い選択」といえる収納アイテムを、ぜひ手に入れてほしい。