「かれこれ20分は歩いているぞ？」お店が決まっておらず、結局ラストオーダーまで歩き回った婚活デートの悲劇 【作者に聞く】
ゐ(@irk_hrk)さんは、SNSで5.9万件以上の「いいね」を集めた「傘の持ち方」をはじめ、マッチングアプリでの婚活における「あるある」を鋭く描く作家だ。日常に潜むマナー違反への怒りや、一筋縄ではいかない婚活の現実を反映した作品の背景について、作者に話を聞いた。
■殺意すら感じる傘の横持ち
梅雨の日のデート。ものすごい雨の中、男性が「地下道を歩こう」と提案する。しかし、傘をたたんで歩き始めた彼がとった行動は、傘を地面と水平に持つ「横持ち」だった。傘の先端が後ろを歩く彼女の方を向いているにもかかわらず、平然と歩き続ける姿に彼女は冷めてしまう。
■マッチングアプリの「普通じゃない」人々
ゐさんは、マッチングアプリでの婚活における苦労も漫画にしている。デートの店を予約しておらずラストオーダーまで歩き回る男性や、自己紹介文に「割り切った関係希望」と書く人々など、現場は混沌としている。
「普通の男性はいないのか？」という疑問に対し、ゐさんは「利己的でない人も大勢いるが、キャラが尖っている人はその分目立つ」と語る。マッチングアプリの自己紹介シリーズは今後も継続する予定だ。
取材協力：ゐ(@irk_hrk)
