ゆったり心地よく、さりげなくスタイリッシュ。毎日に寄り添うジョガーパンツ【ニューバランス】のウェットパンツがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
裏起毛のぬくもりと軽やかな動きやすさをひとつに【ニューバランス】のウェットパンツがAmazonに登場!
ニューバランスのウェットパンツは、コンパクトな刺繍ロゴをあしらい、シンプルながらスタイリッシュに仕上げたスウェットジョガーパンツだ。290グラムの裏起毛フレンチテリーを使用しており、肌に触れた瞬間にふんわりとした温かさが広がる。ゆったりとしたリラックスフィットで、日常の動きに自然に寄り添う穿き心地が魅力だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
ウエストと裾はゴム仕様でフィット感がよく、ウエストドローコードで調整も簡単。左右のハンドポケットと後ろのパッチポケットを備え、実用性も十分に確保している。
→【アイテム詳細を見る】
スポーツシーンはもちろん、ワンマイルウェアやリラックスタイムにも使いやすい万能デザイン。
→【アイテム詳細を見る】
シンプルだからこそ合わせやすく、毎日のコーデに自然と馴染む一本だ。
裏起毛のぬくもりと軽やかな動きやすさをひとつに【ニューバランス】のウェットパンツがAmazonに登場!
ニューバランスのウェットパンツは、コンパクトな刺繍ロゴをあしらい、シンプルながらスタイリッシュに仕上げたスウェットジョガーパンツだ。290グラムの裏起毛フレンチテリーを使用しており、肌に触れた瞬間にふんわりとした温かさが広がる。ゆったりとしたリラックスフィットで、日常の動きに自然に寄り添う穿き心地が魅力だ。
→【アイテム詳細を見る】
ウエストと裾はゴム仕様でフィット感がよく、ウエストドローコードで調整も簡単。左右のハンドポケットと後ろのパッチポケットを備え、実用性も十分に確保している。
→【アイテム詳細を見る】
スポーツシーンはもちろん、ワンマイルウェアやリラックスタイムにも使いやすい万能デザイン。
→【アイテム詳細を見る】
シンプルだからこそ合わせやすく、毎日のコーデに自然と馴染む一本だ。