Qoo10が年に4回開催する人気セール「メガ割」をリアルに体験できる「MEGA POP UP」が、2026年2月28日(土)から3月8日(日)まで渋谷で開催される。

【写真】MEGA SCOOPでは10秒でひとすくいしたものがすべてもらえる！

渋谷で「MEGA POP UP」が開催中


「Find Your Mega Beauty」をテーマに、これまでQoo10の画面越しでしか見られなかったビューティーアイテムを実際に手に取り、試すことができる体験型イベント。会場にはメガ割で人気のブランドから、これから期待のブランドまで総勢62のブランドが集まる。この記事ではイベントの概要と実際にポップアップでの体験を紹介する。

■「MEGA POP UP」開催概要

期間：2026年2月28日(土)〜3月8日(日)

時間：各日11時〜21時 ※最終入場20時分

会場：MEDIA DEPARTMENT TOKYO(150-0042 東京都渋谷区宇田川町19-3)

入場方法：事前申し込み制

■ポップアップの見どころ

まず入り口から入り、Qoo10アプリにログインした状態でチェックインQRを読み取るとQポイントやコスメ本品がもらえる。会場内には各ブランドのブースや今回のメガ割でデビューする商品が集まるブースが登場。ほかにもセット商品の展示や、フォトスポットなど見応えたっぷり。

Mega Debutコーナー


メガ割の注目アイテムの展示ブースをチェックしよう


フォトブースで思い出を写真に収めよう


■EVENT1

ビューティーテストにチャレンジ！5問中3問以上正解＋SNS投稿イベント参加ではずれなしのルーレットに参加できる。ルーレットは「MY MEGAKIT」か「MEGA SCOOP」のどちらかが必ず当たる！

MY MEGAKIT

Qoo10が厳選したコスメの中から自分の好きな7点を選んでコスメボックスを作ることができる。

MY MEGAKITに詰め合わせるアイテムを7点選ぼう


MY MEGAKIT


MEGA SCOOP

ケースいっぱいのコスメから、スコップですくったアイテムがもらえるブース。10秒でひとすくいしたものがすべてもらえる。

■EVENT2

ブランドブースで商品を体験してスタンプとキューブを集め、4つ集めるとキーキャップキーリングの土台がもらえる。自分でキューブをはめて完成。

アイテムを手に取って試せるブースも


各ブランドのブースでアイテムを体験して、スタンプを集めよう！


完成したキーキャップキーリング


このイベントをクリアするとMEGA LOCKER ROOMも参加できる。MEGA POP UPに参加するブランドのアイテムが入ったロッカーを開けるとランダムで商品をゲット。

MEGA LOCKER ROOM


最後には美酢(ミチョ)のブースも！


これまでより規模を拡大して開催される今回のMEGA POP UP。画面越しでしか見られなかった商品を実際に手に取れたり、その商品を無料でゲットできたりとワクワクが止まらないイベント。ぜひ実際に足を運んでその熱気を体験してみて。

取材・文＝小林七緒

