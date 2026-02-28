【体験レポ】Qoo10「メガ割」を体験できる「MEGA POP UP」が渋谷で 開催！来場者全員にコスメをプレゼント
Qoo10が年に4回開催する人気セール「メガ割」をリアルに体験できる「MEGA POP UP」が、2026年2月28日(土)から3月8日(日)まで渋谷で開催される。
【写真】MEGA SCOOPでは10秒でひとすくいしたものがすべてもらえる！
「Find Your Mega Beauty」をテーマに、これまでQoo10の画面越しでしか見られなかったビューティーアイテムを実際に手に取り、試すことができる体験型イベント。会場にはメガ割で人気のブランドから、これから期待のブランドまで総勢62のブランドが集まる。この記事ではイベントの概要と実際にポップアップでの体験を紹介する。
■「MEGA POP UP」開催概要
期間：2026年2月28日(土)〜3月8日(日)
時間：各日11時〜21時 ※最終入場20時分
会場：MEDIA DEPARTMENT TOKYO(150-0042 東京都渋谷区宇田川町19-3)
入場方法：事前申し込み制
■ポップアップの見どころ
まず入り口から入り、Qoo10アプリにログインした状態でチェックインQRを読み取るとQポイントやコスメ本品がもらえる。会場内には各ブランドのブースや今回のメガ割でデビューする商品が集まるブースが登場。ほかにもセット商品の展示や、フォトスポットなど見応えたっぷり。
■EVENT1
ビューティーテストにチャレンジ！5問中3問以上正解＋SNS投稿イベント参加ではずれなしのルーレットに参加できる。ルーレットは「MY MEGAKIT」か「MEGA SCOOP」のどちらかが必ず当たる！
MY MEGAKIT
Qoo10が厳選したコスメの中から自分の好きな7点を選んでコスメボックスを作ることができる。
MEGA SCOOP
ケースいっぱいのコスメから、スコップですくったアイテムがもらえるブース。10秒でひとすくいしたものがすべてもらえる。
■EVENT2
ブランドブースで商品を体験してスタンプとキューブを集め、4つ集めるとキーキャップキーリングの土台がもらえる。自分でキューブをはめて完成。
このイベントをクリアするとMEGA LOCKER ROOMも参加できる。MEGA POP UPに参加するブランドのアイテムが入ったロッカーを開けるとランダムで商品をゲット。
これまでより規模を拡大して開催される今回のMEGA POP UP。画面越しでしか見られなかった商品を実際に手に取れたり、その商品を無料でゲットできたりとワクワクが止まらないイベント。ぜひ実際に足を運んでその熱気を体験してみて。
取材・文＝小林七緒
※本イベントやキャンペーンに関する詳細は、Qoo10内「MEGA POP UP」公式サイトを参照してください。
※イベント内容は予告なく変更になる可能性があります。
※本イベントの特典は全て抽選特典のみ。また、特典の返品・交換などの対応は不可。
※本イベントはイベント期間中、一人1回まで参加可能。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】MEGA SCOOPでは10秒でひとすくいしたものがすべてもらえる！
「Find Your Mega Beauty」をテーマに、これまでQoo10の画面越しでしか見られなかったビューティーアイテムを実際に手に取り、試すことができる体験型イベント。会場にはメガ割で人気のブランドから、これから期待のブランドまで総勢62のブランドが集まる。この記事ではイベントの概要と実際にポップアップでの体験を紹介する。
期間：2026年2月28日(土)〜3月8日(日)
時間：各日11時〜21時 ※最終入場20時分
会場：MEDIA DEPARTMENT TOKYO(150-0042 東京都渋谷区宇田川町19-3)
入場方法：事前申し込み制
■ポップアップの見どころ
まず入り口から入り、Qoo10アプリにログインした状態でチェックインQRを読み取るとQポイントやコスメ本品がもらえる。会場内には各ブランドのブースや今回のメガ割でデビューする商品が集まるブースが登場。ほかにもセット商品の展示や、フォトスポットなど見応えたっぷり。
■EVENT1
ビューティーテストにチャレンジ！5問中3問以上正解＋SNS投稿イベント参加ではずれなしのルーレットに参加できる。ルーレットは「MY MEGAKIT」か「MEGA SCOOP」のどちらかが必ず当たる！
MY MEGAKIT
Qoo10が厳選したコスメの中から自分の好きな7点を選んでコスメボックスを作ることができる。
MEGA SCOOP
ケースいっぱいのコスメから、スコップですくったアイテムがもらえるブース。10秒でひとすくいしたものがすべてもらえる。
■EVENT2
ブランドブースで商品を体験してスタンプとキューブを集め、4つ集めるとキーキャップキーリングの土台がもらえる。自分でキューブをはめて完成。
このイベントをクリアするとMEGA LOCKER ROOMも参加できる。MEGA POP UPに参加するブランドのアイテムが入ったロッカーを開けるとランダムで商品をゲット。
これまでより規模を拡大して開催される今回のMEGA POP UP。画面越しでしか見られなかった商品を実際に手に取れたり、その商品を無料でゲットできたりとワクワクが止まらないイベント。ぜひ実際に足を運んでその熱気を体験してみて。
取材・文＝小林七緒
※本イベントやキャンペーンに関する詳細は、Qoo10内「MEGA POP UP」公式サイトを参照してください。
※イベント内容は予告なく変更になる可能性があります。
※本イベントの特典は全て抽選特典のみ。また、特典の返品・交換などの対応は不可。
※本イベントはイベント期間中、一人1回まで参加可能。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。