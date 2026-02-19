「今、働いてないんだっけ？」と聞かれることにモヤモヤ→家事も育児も大変だけど専業主婦は「無職なの？」【作者に聞く】
みこまる(@micomalu)さんは、漫画「専業主婦は『働いてる』とは言わないの?」を通じ、専業主婦が直面する社会的な風当たりの強さや、その労働の価値を描いている。本作は、育児のためにキャリアを離れた女性の葛藤と、それを支える理想的な夫の姿を綴り、多くの読者から共感の声が寄せられている。
■専業主婦を苦しめる社会の偏見
主人公・サチは、1歳と3歳の子育てに追われる専業主婦だ。家事や育児は家族の世話を無償で行う「無償労働」であり、対価が発生しないことから、世間では「ただ働き」と揶揄されることもある。みこまるさん自身も専業主婦だったとき、子どもと触れ合いたいと自ら選んだ道であるにもかかわらず、どこか後ろめたい気持ちを抱えていたという。無収入であることや、社会とは異なる時間軸で過ごすことで、疎外感を感じてしまうのだ。
世間には「専業主婦に給与があるのはおかしい」「夫の収入で楽をしている」と軽んじる声も少なくない。労働時間に縛られずノルマもない生活が、フリーな印象を与えるのかもしれない。しかし、みこまるさんは、育児は決して楽でも暇でもないハードな仕事であると断言する。毎日お弁当を作り、園への送り迎えをこなし、全力で子どもの成長をサポートする日々は、決して片手間にできることではない。
作中の夫は、そんなサチの頑張りを「最高の同僚!」と認め、最大の敬意を払う。みこまるさんは「自分の妻が専業主婦である夫の方々に、ぜひこの気持ちを持って接してほしい」と語る。読者からは「最高に価値あるものは無償」「心が晴れやかになった」との感想が届いており、日々の孤独な奮闘を認めてくれる言葉の重みが、多くの人を救っている。
取材協力：みこまる(@micomalu)
