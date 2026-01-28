「オッケー牧場？」酔っ払い客が試着室に残した“おパンティー”という衝撃の忘れ物【作者に聞く】
接客業をしていると、避けようがない“運ゲー”のように変な客に当たってしまうことがある。どんなに真摯に仕事に取り組んでいても、突然目の前にブラックホールが現れるのだ。アパレル業界で約10年の経験を持つゆき蔵(@yuki_zo_08)さんが描く『アパレル店員の最低最悪、でも最高の1日。』は、そんな現場のリアルを突きつける。
早番の店頭に現れたのは、朝までお酒を飲んでハイテンションな女性客だった。「これ試着したいんだけどー、オッケー牧場？」と近づいてくる彼女は、酔っ払っている以外は悪い人ではなさそうに見えた。しかし、彼女が試着室を去ったあとに残されていたのは、なんとセクシーな“おパンティー”。前代未聞の事態に、店員はどう処理すべきか困惑を極める。
ゆき蔵さんは、ほかにも自身の驚愕体験を明かしてくれた。杖をついて来店した客が「楽しくて元気になっちゃった」と言い残し、杖を忘れて帰ったときは、おもしろいほどにうれしい気持ちになったという。しかし、よいことばかりではない。フランス語の雑誌を持参した男性客に「これ読めるか？読めないよな〜、俺は読める！」と絡まれたこともあるそうだ。接客業の現場では、ときに理解しがたい嫌がらせにも遭遇する。
■クレーム客に泣かされる寸前
この日のアパレル店員を襲った悲劇は、下着の忘れ物だけでは終わらなかった。その後も立て続けに2人の迷惑客の対応を余儀なくされる。3人目のクレーム客からは、あまりにひどい言葉を投げつけられ、店員はまったく言葉が出ず泣く寸前にまで追いやられてしまった。
しかし、そんな絶望のどん底で、物語は予想外の展開を見せる。気が抜けない状況の中、店員を救うために現れた救世主とは一体誰なのか。フォロワーの事実を元に再構成された本作は、接客業の厳しさを知る人なら誰もが共感し、最後には救いを感じられるはずだ。すべてを投げ出したくなるほど最低最悪な一日が、どのように「最高の一日」に変わるのか。その結末をぜひ見届けてほしい。
取材協力：ゆき蔵(@yuki_zo_08)
